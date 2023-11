Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant rep el grup de bitlles de Foment Cultural com a campió de la Tirada Intercomarcal

En representació de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, l'alcaldessa, Assumpció Castellví; la regidora d'Esports, Yolanda Marqués; i la regidora de Cultura, Elidia López, han rebut el Grup de Bitlles de Foment Cultural, com a campió de la Tirada Intercomarcal de 2023 que organitza la Coordinadora Intercomarcal de Bitlles/Birles (CIB).



, tal com va destacar l'alcaldessa en l'acte de reconeixement públic que va tenir lloc ahir dimecres 15 de novembre a la Casa de la Vila.L'alcaldessa va felicitar els jugadors i jugadores de l'equip i va destacar el seu «afany de superació» i el seu «bon treball d'equip». També va agrair la seva tasca de preservació d'aquest joc tan antic.El Campionat de la Tirada Intercomarcal de Bitlles va finalitzar a l'Hospitalet de l'Infant el passat 8 d'octubre, amb l'11a jornada. Fins aleshores i des del mes de març, un total de 18 equips, 17 dels quals són de poblacions de la demarcació de Tarragona i un, com a novetat, de Dinamarca, van disputar-se el títol de campió.El grup de bitlles de Foment Cultural va quedar en primera posició, amb 333 punts, a 14 punts de diferència amb l'equip que va quedar segon, el de Rasquera.A més,, del grup de bitlles de l'Hospitalet de l'Infant, va ser la segona jugadora millor classificada en la categoria individual femenina del campionat amb un total de 88 bitlles. El seu company d'equipva quedar també segon, en la categoria individual masculina, amb 109 bitlles.són els aconseguits per aquests jugadors de l'equip de Masboquera:, que va quedar primera en la categoria individual infantil, amb 50 bitlles; i, 3r classificat de la categoria individual masculina.