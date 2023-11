Treballadors de Repsol a Tarragona denuncien que s'estan vulnerant els seus drets en els controls d'alcohol i drogues

Una trentena de persones reivindiquen davant el complex industrial la creació d'un protocol que asseguri la bona praxi

Actualitzada 16/11/2023 a les 11:31

Una trentena de treballadors subcontractats de Repsol Petroli a Tarragona s'han concentrat aquest dijous a les portes del complex industrial per denunciar que s'estan vulnerant els seus drets en els controls d'alcoholèmia i drogues. Tot i que fa anys que es fan aquestes proves, des de CCOO han alertat que «últimament s'està realitzant de forma descontrolada, discriminatòria i sense respectar la confidencialitat». «No hi ha cap tipus de protocol», han assenyalat des del sindicat, que defensa que l'objectiu de la concentració «no és que es deixin de fer els controls, sinó que es facin bé». De fet, aquesta ha estat la principal demanda que li han traslladat a l'empresa en la taula de negociació convocada aquest matí.



El secretari general de CCOO d'Indústria de Tarragona, Pedro Carmona, ha denunciat en declaracions a l'ACN que de la manera que es duen a terme els controls «tothom sap a qui li han fet i quin resultat ha obtingut». «Són dades mèdiques i, per tant, ha de ser confidencial», ha denunciat Carmona. Des del sindicat també han afirmat que cap de les empreses subcontractades els ha facilitat informació sobre si la persona que fa els controls està qualificada per fer-ho i quins són els protocols a seguir.Carmona ha demanat a l'empresa que els comuniqui si sospita «que hi ha algun problema». «Si és així, buscarem una solució, però sense vulnerar els drets de la plantilla i d'acord amb la llei», ha puntualitzat.