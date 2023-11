Salou preveu acabar de canalitzar el barranc de Barenys el segon semestre del 2025

La plaça que llinda amb el passeig Miramar es preveu que quedi enllestida abans de l'estiu de l'any que ve

Actualitzada 16/11/2023 a les 16:51

L'Ajuntament de Salou (Tarragonès) preveu acabar la canalització del barranc de Barenys el segon semestres del 2025. L'alcalde, Pere Granados, ha visitat aquest migdia una actuació «complexa» però «molt important», perquè evitarà inundacions al Barri de la Salut i transformarà la fesomia de la ciutat.Granados, acompanyat del regidor de Planificació i Ordenació del Territori i Execució Urbanística, Hèctor Maiquez, i de l'arquitecte municipal, Lluís Serra, ha destacat també el vessant de «renaturalització» que tindrà el tram que llinda amb el passeig Miramar, on es farà una gran plaça amb forma de rambla amb grans jardineres, arbrat i espais d'ombra, i amb accessos perquè els cotxes puguin circular en diverses direccions.Per sota d'aquesta plaça hi passa el calaix que desaigua les aigües del barranc al mar. Queda travessada per dos carrers, el carrer València i el carrer Sol, i es preveu que quedi enllestida abans de l'estiu de l'any que ve.