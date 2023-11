Ouigo celebra el Black Friday amb descomptes del 20% a la seva APP

La promoció es pot gaudir del 20 al 27 de novembre a l'APP d'OUIGO amb el codi APPINK20 per viatjar entre el 20 de novembre del 2023 i el 31 de maig del 2024

Actualitzada 16/11/2023 a les 11:02

Ouigo, l'operador low-fare de trens d'alta velocitat a Espanya, se suma al Black Friday i ofereix descomptes del 20% per a viatges d'anada i tornada que es facin entre el 20 de novembre del 2023 i el 31 de maig del 2024. La promoció és exclusiva per a l'APP de la companyia i es pot assolir del 20 al 27 de novembre amb el codi APPINK20.Com a empresa nativa 100% digital, Ouigo brinda als seus viatgers un servei de compra àgil i senzill a través de la seva aplicació mòbil i ara, amb motiu del Black Friday, vol tenir un gest amb els usuaris i animar a descobrir-la als que encara no l'han provat per viatjar entre les actuals destinacions: Madrid, Saragossa, Tarragona, Barcelona, València, Albacete i Alacant.Gràcies a aquesta digitalització total dels seus processos, la companyia pot minimitzar-ne els costos i garantir un model low-fare, de tarifes reduïdes sense disminuir la qualitat del servei. Ouigo opera amb els trens de més capacitat del mercat (509 places en unitat simple i 1.018 en unitat múltiple), equipats amb una cafeteria atesa per personal propi, i ofereix una tarifa general des dels 9 euros- tarifa plana de 5 euros per a nens de entre 4 i 13 anys i gratis per a nens de fins a 3 anys, sempre que viatgin als braços d'un adult-.Aquest descompte del 20%, fins a un màxim de 15 euros per reserva i vàlid per a les 10.000 primeres compres, se suma a moltes altres promocions que la companyia ha llançat com a part dels Pink Days. En èpoques de més demanda, com Nadal o Setmana Santa, Ouigo ofereix descomptes per demostrar el seu compromís per atraure el tren a tots els ciutadans, amb independència del seu poder adquisitiu.Amb aquesta filosofia, Ouigo va liberalitzar el sector ferroviari espanyol el maig del 2021. Avui, amb tres corredors disponibles: Madrid-Saragossa-Tarragona-Barcelona, Madrid-València i Madrid-Albacete-Alacant, la companyia ja ha traslladat més de 8 milions de viatgers, molts nous perfils com famílies, estudiants i petits empresaris.Actualment, per seguir apropant les tarifes baixes i el servei de qualitat a més viatgers a Espanya, la companyia treballa per arribar el 2024 a Sevilla, Màlaga, Còrdova, ia Múrcia, Elx, Valladolid i Segòvia, la circulació per a aquestes dues últimes ciutats està pendent de la prova dequilibri econòmic que realitza la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC).