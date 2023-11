La plaça de l'Escorxador de Torredembarra estrena un mural per la tolerància

L'obra, de 112 metres quadrats, s'inaugurarà el pròxim 3 de desembre, a les 12 h

«Totes i tots som únics». Aquest és el lema del mural que s'ha pintat recentment a la plaça de l'Escorxador de Torredembarra, obra de la il·lustradora Laia Sauret que l'ha executat per encàrrec de la Regidoria d'Acció Social i Igualtats de l'Ajuntament. L'obra, de 112 metres quadrats, s'inaugurarà el pròxim 3 de desembre, a les 12 h, coincidint amb el vermut musical que organitza cada any la Fundació Onada per commemorar el Dia Internacional de les persones amb Capacitats Diverses.



La regidora d'Acció Social i Igualtats, Marga Rovira, ha explicat que enguany s'ha volgut també fer esment al, que se celebra avui, i per això el mural reflecteix la: diversitat física, social, cultural, funcional, de gènere, d'ètnia, d'edat, etc. i que és i ha de ser vista com un valor que aporta riquesa a la nostra comunitat. En aquest sentit, la regidora fa unade totes les diversitats i assenyala queLa Laia Sauret es defineix com il·lustradora d'emocions. Va estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona i un màster d'escenografia a l'escola TAI de Madrid. L'any 2020 va deixar la feina de professora d'art de secundària per dedicar-se plenament a la il·lustració. El dia de la d'inauguració del mural hi serà present per explicar-ne el procés creatiu.