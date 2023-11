Foment del Treball reclama que es completi el Corredor Mediterrani «amb urgència»

La patronal considera que no acabar l'obra «posa en perill el futur de les properes generacions»

Actualitzada 16/11/2023 a les 18:14

Foment del Treball ha reclamat aquest dijous que es completi el Corredor Mediterrani «amb urgència». El president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, ha volgut mostrar el seu suport i el de l'entitat a l'acte 'Vull corredor', que s'ha organitzat avui a Madrid i que ha servit per reclamar que es facin les inversions necessàries per completar la infraestructura ferroviària entre Algesires i la frontera francesa.L'acte ha congregat 1.900 empresaris, afirma la patronal. Segons els càlculs de Foment, la línia «afecta quatre comunitats autònomes, el 44% del PIB espanyol i el 50% de les exportacions espanyoles». «Sorprèn que malgrat tenir un retorn significatiu econòmic i social haguem de reivindicar any rere any la posada en marxa del corredor, però ho continuarem fent. Necessitem unir esforços, volem el corredor i l'aconseguirem», ha expressat el líder patronal.Sánchez Llibre, ha considerat «incomprensible i lamentable» que Catalunya, el País Valencià, Múrcia i Andalusia no estiguin connectades a través de la via ferroviària i ha alertat que no acabar l'obra «posa en perill el futur de les properes generacions». El president de la patronal catalana també ha afirmat que el corredor «garanteix una mobilitat més sostenible dins dels objectius 2030», atès que a Espanya el transport de mercaderies per ferrocarril «té una quota testimonial», sobre el 4% segons els càlculs de Foment. «Podem fer un pol logístic i industrial de primera magnitud, però requereix inexcusablement una aposta pel transport de mercaderies de mitjà i llarg radi augmentant el paper del ferrocarril», ha reblat.