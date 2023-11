El Nadal a Valls arrenca amb un primer cap de setmana intens amb l'encesa de l'enllumenat

Divendres 24 de novembre, espectacle de l'encesa amb els Nans de la Ciutat, el Fumera i l'espectacle «La màgia de Giocattolo»

Actualitzada 16/11/2023 a les 11:48

El Nadal arrenca ja a Valls i ho farà amb importants novetats en un primer cap de setmana, del 24 al 26 de novembre, ple d'activitats per a tota la família. El Pati serà, com a novetat respecte anteriors festes, l'epicentre de les activitats d'obertura del Nadal a Valls, amb l'encesa de l'enllumenat però també amb el «Village de Noël» com a nou gran atractiu. Cercaviles, espectacles de carrer, concerts de Nadal i tallers infantils són només algunes dels atractius del primer cap de setmana de festes.



L'encesa de l'enllumenat de Nadal a tota la ciutat serà el divendres 24 al Pati, però tindrà les seves prèvies amb una cercavila que arrencarà a les 17.30h des de la plaça del Blat. Els Nans de la Ciutat i el Fumera seran els protagonistes de la cercavila per acompanyar a tothom al Pati per viure l'encesa de l'enllumenat nadalenc amb l'espectacle «La màgia de Giocattolo» (18h). Descobrirem allí la història del mestre jogueter conegut arreu Enzo Giocattolo que ha perdut l'esperit Nadalenc i ha decidit tancar el seu famós taller de joguines. Per sort, les seves joguines, els Nans de la ciutat, el Fumera, un convidat especial i tot el públic l'ajudaran a recuperar la màgia del Nadal.Per celebrar-ho, una gran cercavila amb els Nans i el Fumera, acompanyats pels Blu's escamparà la llum en el primer dia de les festes per tot Valls, que lluirà prop de 400 motius ornamentals repartits per 55 carrers i places de la ciutat. Al Pati, tot just s'hagin encès les llums arribarà el torn de la música, amb el primer dels concerts de nadales de les festes, en aquest cas a càrrec de la cubana Yamilé Wilson, una de les veus més sorprenents i recordades del concurs televisiu de talents La Voz.El Pati acollirà en aquest primer cap de setmana prenadalenc una de les grans novetats d'aquestes festes a Valls, el «Village de Noël» que estarà obert del 24 al 26 de novembre, amb un trenet de Nadal i diferents racons ambientats. Durant el dissabte i el diumenge a més hi haurà tallers de manualitats on els infants podran fer els seus propis ninots de neu, rens o arbres nadalencs. El village també comptarà amb música en directe, com els concerts de Christmas Band dissabte a les 19h o del DJ Nacho Lascasas el diumenge a les 12h. A més, el dissabte a la tarda (17.30h) els arcs del Celler del Paborde acolliran els «Contes desexplicats» a càrrec de Vivim del Cuentu, en una activitat organitzada pel Pla Educatiu d'Entorn de Valls.Tot el conjunt de les activitats programades entre el 24 i el 26 de novembre donaran una benvinguda ben especial a uns dies de celebracions de Nadal i Reis que comptaran amb un programa divers que les diferents entitats presentaran en els propers dies. El Nadal a Valls destaca per les seves tradicions, amb esdeveniments com el Mercat de Nadal, els concerts corals de nadales, el pessebre monumental, l'exposició del Grup de Nadal d'artistes vallencs, els Pastorets al Principal, la Sibil·la, l'Home dels Nassos, el Fumera, la Fàbrica de les Il·lusions, el Parc de Nadal o Ses Majestats els Reis d'Orient.