Torredembarra inicia les obres per millorar la pista de bàsquet de Marítima Sud

L'actuació té un import de 5.904,80 euros

Actualitzada 15/11/2023 a les 11:49

Aquesta setmana s'han iniciat les obres d'adequació del paviment de la pista de bàsquet de la zona verda que es troba a la urbanització Marítima Sud. La Regidoria de Via Pública ha contractat l'empresa Pv210 Obres i Serveis, SL perquè dugui a terme aquesta actuació per un import de 5.904,80 euros.



El regidor de Via Pública, Vale Pino, ha explicat que el paviment de la pista es trobava en mal estat i calia dur a terme aquesta millora, però no ha estat l'única, ja que fa unes setmanes es van reparar i canviar gronxadors, incorporant un element també per als infants de 0 a 3 anys, i s'ha instal·lat un terra de cautxú a l'entorn del tobogan. També s'han millorat els bancs i les papereres.