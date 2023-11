Salou organitza la XLVIII Festa del Calamar, del 20 al 25 de novembre

L'Ajuntament de Salou organitza el tradicional concurs de pesca, que cada any reuneix un bon nombre de persones aficionades a aquesta activitat

Actualitzada 15/11/2023 a les 10:16

El certamen es desenvoluparà entre el 20 i el 25 de novembre, ambdós inclosos, i és obert a la participació de pescadors/es, jubilats o amateurs, que disposin d'embarcació adequada per a aquesta finalitat.



El concurs començarà el proper dilluns, dia 20 de novembre, a les 14 h, des de la terrasseta del Club Nàutic.Cal recordar que el Concurs de pesca del calamar és una de les festes més antigues que se celebren a Salou, amb 48 anys de trajectòria.D'acord amb les bases, hi ha un premi per a l'embarcació que suma més punts durant la setmana, i un altre guardó, que atorga el Club Nàutic de Salou, per a la que captura el calamar més gran. També hi ha un premi que atorga la Societat de Pesca Esportiva de Salou, per a la major captura de calamars.També, es repartiran trofeus (1r, 2n i 3r) al patró de cada categoria i es donarà un record commemoratiu a la resta de participants.Les feines de pesca tenen lloc entre el Cap de Salou (el Far) i la platja de l'Esquirol, davant del terme de Cambrils, i les jornades abasten des de les 15.15 h, fins a la posta de sol.La finalitat d'aquesta festa, que té un caràcter lúdic i amb trofeus simbòlics, és mantenir viva la tradició del passat pescador, rememorant els temps en què Salou era vila marinera.El diumenge, 26 de novembre, a partir de les 11 h, al Restaurant La Terrassa del Nàutic de Salou, tindrà lloc el lliurament de premis als participants.