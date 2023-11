La rehabilitació d'habitatges baixa a les comarques de Tarragona per primer cop des del 2012

Entre el gener i l'octubre, s'ha produït una davallada del 5,7% respecte el mateix període de l'any 2022

Actualitzada 15/11/2023 a les 09:43

Les dades sobre rehabilitació d'habitatges a les comarques de Tarragona no són massa bones els primers nous mesos d'aquest any. Entre el gener i l'octubre, s'ha produït una davallada del 5,7% respecte el mateix període de l'any 2022 segons informa el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona (COAATT).Des del COAATT s'indica, en base a aquestes dades, que sembla que l'efecte generat pels fons Next Generation s'ha frenat ajudat també per la conjuntura econòmica, tot esperant que sigui un efecte trimestral ja que, històricament, l'últim trimestre d'any acostuma a ser de recuperació i augment del volum de projectes de construcció.Per trimestres, durant els dos primers d'enguany s'havia notat un increment d'activitat a la rehabilitació que es va estroncar al tercer trimestre, moment de la davallada. Amb més concreció, l'any 2023 va començar amb una pujada de l'11,4% al primer trimestre però va baixa més de 30% al tercer trimestres.Els municipis on més ha augmentat la rehabilitació aquests nous mesos són Cunit i Calafell, gairebé un 20%; el Vendrell per sobre del 10%; i Tarragona un 8,87%.On més ha caigut la rehabilitació és al municipi de Salou, més d'un 35%; Reus, Valls i Vila-seca, al voltant del 15%; i Cambrils, un 4%.Pel que fa a la inversió realitzada en rehabilitació en el període gener-setembre, supera el 45,3 milions d'euros i puja un 11,5 % respecte 2022. Per trimestres, s'acusa el descens al tercer trimestre i baixa un 14% respecte el mateix període de 2022.La baixada al tercer trimestre de 2023 trenca una tendència continuada de la rehabilitació a l'alça des de l'any 2012. En qualsevol cas, és una situació que només afecta al tercer trimestre i hauríem d'esperar a les dades del quart trimestre per veure si la situació de baixada continua.En el cas de l'obra nova, el descens ronda el 20% en el període gener-setembre. Per trimestres i sempre en relació a les dades de l'any passat, ha anat baixant un 24% al primer, un 23% al segon i un 11% al tercer.La inversió en obra nova arriba als 95 milions d'euros entre gener i setembre, un 19% menys que el mateix període de 2022.Per municipis les baixades més importants s'han produït al Tarragona i Vila-seca, amb descensos superiors al 80%. Al 2023 nomes s'han inicial 6 habitatges a Tarragona i 6 a Vila-seca. Calafell i Cambrils baixen també per sobre del 30% respecte el 2022. Creixen, en canvi, Mont-Roig del Camp que arriba gairebé als 50 nous habitatges, i Reus amb 48 habitatges iniciats entre gener i setembre de 2023.