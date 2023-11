Interior reforçarà la seguretat viària a Montblanc arran de l'obertura del túnel del coll de Lilla

L'alcalde Oriol Pallissó reivindica que fins que no es connecti l'A-27 amb l'AP-2 «el problema del trànsit es mantindrà»

Actualitzada 15/11/2023 a les 15:29

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat que es reforçarà la seguretat viària a Montblanc arran de l'increment del trànsit al municipi des de l'obertura del túnel del coll de Lilla el passat 23 d'octubre. Tot i això, Elena no ha detallat el nombre d'efectius que s'hi destinaran.L'alcalde de Montblanc, Oriol Pallissó, ha celebrat l'anunci, però ha recordat que fins que no es connecti l'A-27 amb l'AP-2, «la reivindicació» per millorar el trànsit «continuarà existint». «Amb l'obertura del túnel, hem fet el problema més gros en comptes de fer-lo més petit», ha lamentat. L'anunci s'ha fet durant la Junta Local de Seguretat, on s'ha constatat que les estafes han incrementat un 27%.