Gairebé una vintena d'actes per a la Festa Major de Masboquera de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

La cita es celebrarà del 17 al 19 de novembre

Actualitzada 15/11/2023 a les 13:01

La Festa Major de Masboquera se celebrarà del 17 al 19 de novembre, en honor de la patrona del poble, Santa Isabel d'Hongria, «Santa Zabet».



Per aquests dies, la Regidoria de Festes i el Club Esportiu de Masboquera han organitzat, amb la col·laboració de diverses entitats locals, gairebé una vintena d'actes gratuïts, per a tots els gustos i edats.El programa inclou: actes tradicionals com la processó amb la Banda municipal de música Clau de Vent, l'homenatge a la gent gran del poble, el correfoc amb la Colla de Diables de Vandellòs, la cercavila amb els Capgrossos de Vandellòs i els Gegantons de l'Hospitalet de l'Infant i la XXXIV Tirada de bitlles. I també conté diverses actuacions musicals (del grup d'acordionistes Catukra, de Banda Sonora Duo, de Lo Pau de Ponts, del dj Joanet FM i d'Hugo Camboy i cia) i altres propostes destacades com la nit de monòleg amb Carlos Barreiro, un taller de serigrafia i el castell de focs artificials de fi de festa.