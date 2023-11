Flamenc en femení i titelles posen el punt final al Deprop del Morell

Les darreres actuacions seran aquest divendres, a les 21 hores, i aquest diumenge, a les 12 hores, al Teatre Auditori

Actualitzada 15/11/2023 a les 16:49

Aquest cap de setmana el Deprop, el cicle de teatre en petit format del Morell, arriba al seu punt final amb dues propostes d'allò més atractives: d'una banda, l'actuació de LaboratoriA, amb Qué quiere la niña i, de l'altra, una proposta familiar titulada La Caseta de Xocolata.LaboratoriA és un projecte pioner en la interpretació feminista del flamenc. La companyia, formada per cinc dones, neix el 2017 a Barcelona i es constitueix com un laboratori d'experimentació artístic per desconstruir els rols de gènere vinculats al flamenc. Les artistes que formen el conjunt han treballat al llarg de les seves carreres amb artistes de la talla de Chicuelo, Andrés Marín, Chano Domínguez o Las Migas.Aquesta cita serà aquest divendres, 17 de novembre, a les 21 hores i al Teatre Auditori del municipi. A més, és una proposta que forma part del Festival de pop, rock i folk dels Països Catalans 'Accents'. Es tracta d'un espectacle per a tots els públics. Les entrades anticipades valen 8 euros, mentre que a taquilla costen 10 euros. Pel que fa a La Caseta de Xocolata és un conte clàssic i, com totes les històries que han transcendit, recull les vivències i experiències que se n'han repetit una vegada i una altra a través dels temps, i ja formen part del saber popular.Sovint, als contes clàssics pot semblar que les nenes són més febles i necessiten ser protegides, però només hem d'aprofundir una mica en les situacions per adonar-nos que elles s'enfronten de la mateixa manera als monstres i pors, l'única diferència és que la major part de les vegades no empren la força, sinó l'astúcia i la intel·ligència. Nenes i nens són iguals i actuen segons les seves possibilitats i facultats. Com no podia ser d'una altra manera, la saviesa dels contes clàssics així ho reflecteix.L'última cita del Deprop serà aquest diumenge, 19 de novembre, a les 12 hores i al Teatre Auditori del municipi. A més, és una proposta que forma part del 19è Festival internacional de teatre de titelles de Valls. Es tracta d'un espectacle per a tots els públics. Les entrades anticipades valen 3 euros, mentre que a taquilla costen 5 euros. Totes les entrades es poden adquirir a les oficines del Centre Cultural del Morell, de dilluns a divendres de 16 a 20 hores, o bé online, a elmorell.koobin.cat . I a la taquilla del teatre, una hora abans de l'inici de l'actuació.