El Morell acollirà aquest diumenge la cursa solidària Hol·la Genís

L'esdeveniment, com sempre, destinarà la seva recaptació a la lluita contra el càncer infantil

Actualitzada 15/11/2023 a les 17:00

Diferents modalitats i activitats, aptes per a totes les edats

L'entitat morellenca Hol·la Genís, amb el suport de l'Ajuntament del Morell, ja fa setmanes que organitza la seva 7a cursa i caminada solidària, que tindrà lloc aquest diumenge 19 de novembre. Una jornada en què també commemoraran el 10è aniversari de l'associació, i en què l'esport es converteix en protagonista d'un esdeveniment totalment consolidat al municipi.Les inscripcions per a participar-hi ja estan obertes tant online, en aquest enllaç, com presencialment, al pavelló municipal del Morell.La recaptació, com és habitual, es destina a la lluita contra el càncer infantil. Així, l'associació Hol·la Genís repartirà els diners aconseguits entre Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, la Casa Ronald Mc Donald i Make a Wish.Les persones interessades tenen diverses opcions per aportar el seu granet de sorra. Els que tinguin ganes de calçar-se les sabatilles podran triar entre diferents modalitats, amb curses de 5 i 10 quilòmetres, una caminada de 4 quilòmetres i curses infantils. La inscripció a les curses i la caminada costa 15 euros, mentre que la de les curses infantil en val 10.En totes aquestes opcions, els participants rebran una samarreta i diversos obsequis. La sortida serà des del carrer Pompeu Fabra del Morell a partir de les 9.45 hores. I a les 10 hores hi haurà una masterclass de zumba, per a la qual cal formalitzar una inscripció de 12 euros. A les 12 hores, a més, hi haurà vermut electrònic. Finalment, hi ha dues possibilitats de dorsal zero, en què es pot fer un donatiu de 5 o 10 euros sense participar en la cursa.