La CGT manifesta que «han deixat de venir a netejar ja que feia mesos que l'empresa no pagava el sou als treballadors»

Actualitzada 15/11/2023 a les 17:55

La situació de falta de neteja i higiene a les carteries de Correus de Tarragona, Reus, i Cambrils «s'ha tornat insostenible a causa de la crisi laboral provocada per l'empresa de neteja subcontractada», segons expliquen des de la Confederació General Del Treball, afegint que «han deixat de venir a netejar ja que feia mesos que l'empresa no pagava el sou als treballadors». «Aquesta situació ha deixat les instal·lacions en un estat deplorable, ja que Correus no està fent res per a solucionar-ho», destaquen.