Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant rep la Bandera Verda d'Ecovidrio

Ha estat una de les dues localitats catalanes, juntament amb Castelldefels, reconeguda pel seu compromís amb la sostenibilitat durant aquest estiu

Actualitzada 14/11/2023 a les 11:13

Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus en envasos de vidre a Espanya, ha reconegut Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant com un dels municipis costaners catalans més compromesos amb la sostenibilitat, economia circular i el reciclatge de vidre, guardonant-lo amb la preuada Bandera Verda d'Ecovidrio.



D'aquesta manera, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant s'ha convertit en un dels dos municipis catalans, juntament amb Castelldefels (Barcelona), que s'han alçat com els guanyadors a Catalunya d'aquesta 4edició del #MovimientoBanderasVerdes, una campanya d'Ecovidrio que guardona l'esforç de l'hostaleria local i l'activisme dels municipis costaners per la sostenibilitat durant l'estiu.En total, aquesta 4edició de Banderes Verdes d'Ecovidrio ha comptat amb la participació de 23 municipis i gairebé 2.000 establiments hostalers catalans, els quals han demostrat un gran compromís amb l'economia circular. Així doncs, gràcies al seu esforç i col·laboració amb el #MovimientoBanderasVerdes, durant els mesos de juny, juliol i agost d'aquest estiu han recollit 6.369 tones d'envasos de vidre.En concret,. En aquest sentit, aquest estiu s'han recollit al municipi gairebé 80 tones d'envasos de vidre.El gerent d'Ecovidrio a Catalunya, Ivan Costa, ha lliurat el premi de la Bandera Verda a l'alcaldessa, Assumpció Castellví, i a la regidora de Medi Ambient, Laura Olmo, a la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant. Costa ha reconegut que el #MovimientoBanderasVerdes és una de les campanyes més importants de l'any per a Ecovidrio, ja que neix d'una estreta col·laboració amb l'administració pública, els municipis i els professionals hostalers: «Un any més, els resultats d'aquesta iniciativa han estat excepcionals, per això vull donar les gràcies i felicitar tots els municipis i hostalers participants. Vull traslladar la meva enhorabona particular a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per la seva més que merescuda bandera verda, que l'acredita com un dels municipis catalans més compromesos amb la sostenibilitat durant l'època estival».Així doncs, aquesta iniciativa d'Ecovidrio ha aconseguit donar resposta al notable increment de la generació de residus d´envasos de vidre en zones costaneres ocasionat pel turisme estival. A l'estiu es consumeixen un terç dels envasos de vidre que es posen en circulació i prop del 50% dels residus d'envasos de vidre d'un sol ús que es posen al mercat són generats pel sector hoteler, per la qual cosa la seva implicació és clau per generar una transició real cap a un model més circular i descarbonitzat.A l'estiu del 2023, gràcies a les 6.369 tones d'envasos de vidre recollides als 23 municipis participants a Catalunya, s'ha aconseguit:

• Evitar l'emissió de 3.700 tones de CO2 equivalents a retirar més de 1.700 cotxes de la circulació durant un any.

• Evitar l'extracció de 7.600 tones de primeres matèries, equivalent al pes de la Torre Eiffel.

• Estalviar més de 4.500 MWh d'energia, cosa que equival a l'estalvi de gairebé un milió d'euros d'estalvi econòmic.

#MovimientoBanderasVerdes, una campanya clau per a la sostenibilitat estival

Banderas Verdes s'ha consolidat, amb aquesta quarta edició, com una de les iniciatives clau de l'aliança d'Ecovidrio amb l'hostaleria, un aliat essencial la implicació del qual resulta clau per generar una transició real cap a un model més circular i descarbonitzat.

De fet, a nivell estatal aquesta campanya ha comptat, en aquesta edició, amb la participació de 131 municipis i 13.088 establiments hostalers d'Andalusia, Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears i la Regió de Múrcia. Gràcies al compromís, durant els mesos de juny, juliol i agost d'aquest estiu s'han recollit 54.144 tones d'envasos de vidre.

D'entre tots els municipis participants en aquesta edició, 9 s'han alçat amb la preuada Bandera Verda d'Ecovidrio, mentre que altres 6 municipis han aconseguit revalidar els guardons aconseguits el passat estiu:

• Andalusia:

Noves Banderes Verdes: Lepe (Huelva) i Rota (Cadis)

Revaliden la seva Bandera Verda: Chiclana (Cadis) i Fuengirola (Màlaga)

• Catalunya:

Noves Banderes Verdes: Castelldefels (Barcelona) i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)

• Comunitat Valenciana:

Noves Banderes Verdes: L'Alfás del Pi (Alacant) i Finestrat (Alacant)

Revaliden la seva Bandera Verda: Orihuela i Benidorm (tots dos a Alacant)

• Illes Balears:

Noves Banderes Verdes: Alcúdia (Mallorca) i el Consell de Menorca (Menorca)

Revalida la seva Bandera Verda: Sant Antoni de Portmany (Eivissa)

• Regió de Múrcia: