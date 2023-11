Els trens circulen per via única al seu pas pel municipi aragonès de Ricla i tècnics d'Afif s'han desplaçat fins el punt

Actualitzada 14/11/2023 a les 09:09

L'alta velocitat entre Madrid, Saragossa i Barcelona està patint retards de 25 minuts de mitjana a causa d'una incidència de senyalització que ha tingut lloc a la població aragonesa de Ricla, segons han informat fonts d'Adif.Els combois circulen per via única al seu pas per aquest municipi i aquest fet provoca demores i alteracions en els horaris habituals. Tècnics d'Adif s'han desplaçat fins el punt per resoldre aquesta avaria. Renfe està informant de l'estat del servei a través dels seus canals habituals.