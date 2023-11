Morellenques i morellencs s'aboquen als carrers amb la Festa Major de Sant Martí

El concert de tribut a Queen i el concert jove amb Buhos i Dalton Bang, entre els actes més multitudinaris

Actualitzada 14/11/2023 a les 17:14

El Morell ha viscut, durant pràcticament deu dies, immers en la seva Festa Major de Sant Martí, la festa petita del municipi. No per petita, però, menys exitosa, i és que la majoria d'actes han comptat amb una resposta extraordinària per part del públic. «Sobretot les propostes musicals, que han reunit un miler de persones, aproximadament, al pavelló municipal», remarca el regidor de Cultura i festes de l'Ajuntament del Morell, Miquel Roig.Així, el concert de tribut a Queen de diumenge al vespre, el concert i el ball de l'orquestra internacional «Maravella» o el concert jove amb Dalton Bang i Buhos van ser dels actes més multitudinaris. El pregó, dijous dia 9, va aplegar també un bon nombre de persones al Teatre Auditori, amb un discurs sentit i molt morellenc a càrrec de Roger Catà Plana, de Ca Montseny, i una vintena de Martins i Martines van omplir l'escenari en la seva 6a recepció.La cercavila i el seguici, divendres i diumenge, van omplir els carrers amb tradició i cultura popular. La rambla va aplegar un centenar de vehicles en el marc de l'exposició de vehicles clàssics de dissabte, i el mateix dia, el concert vermut a la plaça de la Font va esdevenir tota una festa familiar on petits i grans van gaudir d'allò més.I aquest dilluns, amb un estiuet de Sant Martí ben marcat i unes temperatures que van convidar a gaudir a fons del darrer dia de Festa Major, el Divertiland de la plaça de l'Era va ser un èxit per a la canalla, i el Mag Lari i el seu 'Strafalari' van omplir el Teatre Auditori de gom a gom.En definitiva, una Festa Major molt lluïda, amb una gran implicació de diverses entitats locals, i que tothom ha viscut amb una gran intensitat i il·lusió.