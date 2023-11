La Diputació de Tarragona impulsa un centenar de projectes de caire social a la demarcació

Amb ajuts per valor d'1 MEUR que es destinaran a activitats i projectes de l'àmbit de la salut, l'atenció social, l'educació o la inserció laboral

Actualitzada 14/11/2023 a les 11:42

Impuls als centres especials de treball amb ajuts per a la conservació i millora d'espais naturals

Atendre i orientar joves en risc d'exclusió social, acompanyar les famílies en el dol perinatal i gestacional, proporcionar aliments i atenció a col·lectius desafavorits o fomentar la inclusió i participació de col·lectius immigrants a través de la lectura. Són només alguns dels projectes i activitats de caire social que impulsa la Diputació de Tarragona aquest any 2023. Amb un total d' 1 MEUR, (un 33% més que l'any anterior) la institució supramunicipal col·labora amb 98 entitats i fundacions de caràcter social d'arreu de Catalunya per a la realització de projectes i activitats a la demarcació de Tarragona. Projectes i activitats que s'emmarquen en l'àmbit de la salut, l'atenció social, l'educació o la inserció laboral, entre altres.Entre les entitats i fundacions que han rebut els ajuts hi trobem, per exemple, l'Associació(Tortosa), per l'acompanyament i atenció de famílies en dol i activitats de sensibilització i divulgació sobre el dol perinatal i gestacional; la(Reus), per un projecte d'orientació pre-laboral i de creixement personal adreçat a adolescents i joves procedents de famílies vulnerables o en risc d'exclusió social;(Valls), per l'atenció i proporció d'aliments a col·lectius desafavorits a través d'un projecte de menjador social que alhora vetlla per evitar el malbaratament alimentari;(la Secuita), per una iniciativa que fomenta la participació i inclusió de persones immigrants a través de la lectura de contes o laper a la formació especialitzada de persones amb dificultats d'inserció laboral.A través d'aquests ajuts la Diputació de Tarragona referma el seu compromís amb l'acció social i contribueix a millorar el benestar i la qualitat de vida a la demarcació.Afavorir la inserció laboral de persones amb discapacitat i alhora promoure la conservació i millora d'espais naturals al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Amb aquest doble objectiu la Diputació de Tarragona ha concedit ajuts per valor de 219. 341 euros a diversos centres especial de treball i empreses que es dediquen a la inserció laboral de persones amb discapacitat i risc d'exclusió social a través d'accions de conservació i millora de l'entorn. Les subvencions s'han concedit a una desena d'entitats de la demarcació entre les quals hi ha la Fundació Privada Ginac, Aprodisca Batuke, el Centre Especial de Treball Aurora o l'Empresa d'Inserció Sociolaboral i Serveis Ambientals de la Serra de Llaberia SL.