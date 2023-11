L'IPC se situa en el 3,4% i puja una dècima a les comarques tarragonines i ebrenques a l'octubre

Els aliments són un 9,6% més cars respecte a fa un any

Actualitzada 14/11/2023 a les 15:20

L'Índex de Preus al Consum (IPC) ha pujat una dècima a l'octubre a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i s'ha situat en el 3,4% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons les dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El preu dels aliments ha crescut 1,3 punts respecte al mes anterior. Així, omplir la nevera costa un 9,6% més que fa un any.Amb tot, aquesta xifra es modera si es compara amb el 10,2% d'inflació anual registrada al setembre. Pel que fa a la variació anual de l'habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles continua sent negativa (-8,7%) respecte a l'any passat, si bé modera la caiguda en 5,5 punts respecte al setembre. Quant al transport, els preus es rebaixen en un 1,1 respecte al mes passat, després de quatre mesos en els quals s'havien encarit. Tot i això, en l'acumulat de l'últim any, els preus han pujat un 1,9%.