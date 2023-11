Els alts preus de Barcelona traslladen una part de la demanda d'habitatge a la província de Tarragona

Algunes localitats de la província han experimentat una alta demanda d'habitatges pels seus preus més competitius

Actualitzada 14/11/2023 a les 13:05

L'increment del preu de l'habitatge a Barcelona, tant en compra com lloguer, ha provocat que la demanda d'immobles en municipis a la província de Tarragona hagi crescut, segons revela una anàlisi de la companyia immobiliària Vivendex. Els motius principals d'aquest fenomen són «la possibilitat d'adquirir habitatges a preus més assequibles i, sobretot, les grans oportunitats d'inversió que ofereixen aquests municipis».En els últims anys, algunes localitats de la província de Tarragona, com Salou o Cambrils, han experimentat una alta demanda d'habitatges.«Molts inversors s'han adonat que és una gran oportunitat inversió en el mercat immobiliari, especialment per a aquells interessats la compra de propietats per a futurs projectes», explica Francesc Quintana, fundador y CEO de VivendexPer a l'expert invertir a la província de Tarragona presenta «nombrosos avantatges». La primera és el preu de compra. A diferència d'un pis a Barcelona, en localitats com Salou o Cambrils «acostumen trobar-se cases de molts més metres quadrats per menys del que costaria un pis petit a la ciutat», comenta l'expert, qui afegeix, «en termes generals, i encara que pot variar en funció de la localitat que triem, els preus en ciutats pròximes a Barcelona solen ser més assequibles»A més, apunta, que invertir en aquesta província pot suposar «un actiu que resulta molt atractiu perquè té un gran potencial de creixement a llarg termini a causa de la contínua expansió de l'àrea metropolitana de Barcelona i la seva zona d'influència».Reus, una opció molt atractiva per a compradors amb pressupostos més reduïts i per a jubilatsL'interès en la capital del Baix Camp no para de créixer. El principal factor del seu auge, segons el parer de Quintana, és el preu. «Per als compradors amb un pressupost més baix, Reus és una opció idònia perquè ofereix immobles a preus inferiors que en municipis costaners de la província», explica Francesc Quintana i afegeix que també «ha rebut molts inversors atrets per la bona relació entre preu de l'habitatge i preu del lloguer, amb rendibilitats sobre el 7%».El CEO de Vivendex, també destaca l'interès que desperta la ciutat tarragonina com a destí residencial per a jubilats. «Hem notat un increment notable d'interessats en pisos per a llogar i després, en el moment de la jubilació, establir la seva residència a Reus»Altres factors que mantenen alta la demanda a Reus són «la seva ubicació entre el mar i la muntanya, la seva condició de ciutat universitària, el seu dinamisme comercial, els seus serveis, una interessant oferta cultural i esportiva, amb activitats com a senderisme o escalda, a més de bones comunicacions amb les localitats pròximes, que la converteixen en una ciutat molt atractiva per a viure».Quintana, no obstant, adverteix que abans de prendre una decisió de compra és imprescindible «investigar sobre el mercat immobiliari, conèixer els detalls sobre la planificació urbanística, comptar amb assessorament fiscal i legal i considerar els riscos associats al retorn previst».