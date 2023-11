Constantí celebra una nova edició de la Setmana de la Música del 19 al 25 de novembre

La programació s'obrirà aquest diumenge amb una sortida a la VI Gala de Ballarins Catalans al món, que tindrà lloc a Sant Cugat

Del 19 al 25 de novembre tindrà lloc una nova edició de la Setmana de la Música a Constantí, amb tot un seguit de propostes musicals organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música «Rafel Gibert Recasens». La programació d'aquesta tercera edició de la Setmana de la Música s'obrirà aquest diumenge 19 de novembre amb una sortida a la VI Gala de Ballarins Catalans al món, que tindrà lloc al Teatre-Auditori de Sant Cugat.La sortida inclourà una visita cultural al Monestir de Sant Cugat del Vallès, un dinar (opcional) i una visita panoràmica a Barcelona. Després de l'èxit de les primeres cinc edicions, l'Associació Internacional de Ballarins de Catalunya vol celebrar la gala d'enguany amb una destacada selecció de ballarins i ballarines de la casa que hi han participat des del 2018. Les activitats de la Setmana de la Música continuaran del 20 al 24 de novembre amb Tallers i mostres musicals a l'Escola d'Adults i a la Llar d'Infants a càrrec de l'Escola Municipal de Música «Rafel Gibert Recasens».El dijous 23 de novembre, a la Biblioteca Municipal, es farà una mostra musical a càrrec dels Conjunts Instrumentals de Nivell Elemental de l'Escola de Música. Es tracta d'una activitat oberta a tothom. Els actes finalitzaran el dissabte 25 de novembre amb el Concert del Dia Internacional contra la violència de gènere. Després de la Lectura del Manifest al davant de l'Ajuntament, que aquest any tindrà com a protagonista la cantant i actriu constantinenca Alèxia Pascual, es farà un concert-vermut a càrrec del Conjunt de Formació Juvenil i de la Banda de l'Escola de Música. L'acte estarà amenitzat i presentat pel grup Mel i Mató.