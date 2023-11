Adif ampliarà la freqüència de pas dels trens de mercaderies a la costa del Camp de Tarragona

L'empresa pública invertirà 60 MEUR en adequar les vies en el tram provinent de Saragossa

Possible coll d'ampolla

Nou capítol en el dilema del transport de mercaderies al Camp de Tarragona. Durant el primer trimestre de l'any vinent, Adif invertirà més de 60 milions d'euros en la redacció d'uns projectes que augmentaran la freqüència de pas dels trens de càrregues entre Saragossa i Tarragona.La inversió de l'operadora estatal reformarà l'accessibilitat en 6 túnels i 16 passos superiors en el trajecte de Lleida per adequar les vies i fer-les autopistes ferroviàries. Aquestes infraestructures són trens que carreguen i transporten remolcs, utilitzant vagons especialitzats. Segons l'empresa estatal, aquesta línia ferroviària és la de «major demanda» al país, amb més de 100 circulacions per setmana per sentit, tal com explica en un comunicat. A més, el projecte busca «aprofitar» les sinergies entre el transport marítim i el ferroviari.En aquest sentit, el president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Saül Garreta, veu les autopistes ferroviàries com una oportunitat per descarbonitzar la logística del sector. «Tarragona es troba en un punt estratègic de la xarxa ferroviària, a l'encreuament del corredor del Mediterrani i del corredor Ebre-Henares, la qual cosa suposa un posicionament immillorable per acollir aquest tipus d'operativa i de transport per tren», afirma Garreta.Però aquest pla no convenç tothom, ja que podria causar una saturació de les vies de la costa del Camp de Tarragona. «Aquesta inversió provocarà un col·lapse a les estacions perquè passaran per la mateixa via les mercaderies que provenen de Madrid, les de la línia litoral que provindrà de Saragossa, i els trens de passatgers de Rodalies», exposa Eugeni Sedano, portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior. «Es preveu augmentar el nombre de trens i freqüències pels passatgers, però sembla incompatible amb aquest plantejament», diu Sedano.En la mateixa línia, des de la Federació Empresarial d'Auto Transports de Tarragona es critica el plantejament ferroviari del Ministeri de Transports pel territori. «És un desgavell. Una solució que hauria de ser provisional i urgent, que ja es va proposar l'any 2013, s'implementarà per les properes dues generacions», diu el secretari general de l'entitat, Josep Lluís Aymat. La quota modal ferroviària actualment a Espanya no arriba al 5% i la intenció del Govern és que signifiqui el 10% el 2023. «Arribar a aquest objectiu és impossible amb la precària situació de les infraestructures», defensa Aymat.El secretari general va més enllà i assenyala que aquesta inversió suposarà un trànsit constant de càrregues, també a la nit. «Què passarà quan les mercaderies passin a totes hores per zones com el Serrallo o els barris de ponent?», pregunta Aymat. «És un coll d'ampolla que haurà de petar per alguna banda», conclou el secretari general.Des de Mercaderies per l'interior es valora positivament la inversió en la millora de les instal·lacions, però es defensa un altre tipus de solució. «S'hauria de crear un traçat alternatiu, en paral·lel als corredors ja existents, com la C-14 o les vies d'AVE, que no travessi nuclis urbans», explica Sedano. «Aquesta solució, entre que es fan estudis i tràmits, no es farà realitat fins d'aquí a 30 anys», conclou Aymat.