Valls commemora els 50 anys de la mort de Cèsar Martinell amb una ruta guiada

El preu de la visita guiada és de 6,5€ i també inclou una degustació de productes típics de la terra

Actualitzada 13/11/2023 a les 15:57

è

Aquest diumenge 19 de novembre es commemora el 50aniversari de la mort de Cèsar Martinell i coincidint amb aquesta data, l'Oficina de Turisme de Valls ha organitzat una ruta guiada que servirà per conèixer amb més profunditat la vida i obra d'aquest vallenc il·lustre.El recorregut començarà a les 11 del matí des de l'Oficina de Turisme, ubicada al carrer de la Cort número 3, i tot fent una passejada per la ciutat les persones que hi participin podran descobrir diferents indrets relacionats amb la figura de l'arquitecte Martinell com l'Església de Sant Joan, Ca Claravalls, l'antic cinema de Valls, Ca Vives Pi i l'Església del Lledó entre d'altres.Cèsar Martinell és una figura clau per entendre l'arquitectura catalana de principis del segle XX. Aquest ciutadà il·lustre de Valls, deixeble de Gaudí, va jugar un important paper en el moviment cooperativista sorgit al tombant de segle XX i fou l'artífex dels nous cellers que van passar a la història com les «catedrals del vi». La ruta vol fer descobrir l'obra a cavall del modernisme i el noucentisme que aquest arquitecte va deixar a la ciutat de Valls.El preu de la visita guiada és de 6,5€ i també inclou una degustació de productes típics de la terra. Per a més informació i reserves a l'Oficina de Turisme de Valls o trucant al 977612530 o a través del correu electrònic turisme@valls.cat