Un total de 230 ciclistes participen en el Trofeu Ciclocròs l'Hospitalet de l'Infant

Marc Romero i Laia Bosch van dominar aquesta prova de la Copa Catalana de Ciclocròs que es va disputar el dissabte

Actualitzada 13/11/2023 a les 15:52

Dissabte passat, 11 de novembre, l'Hospitalet de l'Infant va viure una prova de la Copa Catalana de Ciclocròs per primera vegada des de 2019 i ho va fer amb 230 inscrits entre les categories de promoció i les carreres open. La prova, organitzada per Promoevents amb el suport de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i la seva Àrea d'Esports, es va celebrar en un circuit situat a la zona de l'Alberg Esportiu Àster i és l'única prova a les comarques tarragonines de la Copa Catalana de Ciclocròs 2023.En les categories absolutes, Marc Romero (Bike Garraf Club Esportiu) va ser el més fort i es va emportar la victòria per davant de Maurizio Sartori (Equipo Oleka) i Marcos Vázquez (Miami – Megabici Club Ciclista), mentre que el millor sub 23 va ser Jérome Raus (Le Boulou Club Cycliste). A la cursa femenina, Laia Bosch (Ecológicos Navarra-Beratxa) va seguir amb la bona dinàmica de les últimes setmanes i va aconseguir la seva segona victòria consecutiva a la Copa Catalana després de guanyar a La Garriga. La van acompanyar al podi Ester Barris (Gravel Girona Club Esportiu) i Mireia Padrós (Biking Point Club Esportiu).