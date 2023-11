Salou treballa per atraure turistes de Corea del Sud

L'interès de Corea del Sud en Catalunya ha crescut gràcies a les sèries de televisió que promouen la cultura i la història espanyola

Actualitzada 13/11/2023 a les 14:21

L'alcalde de Salou i president del Patronat Municipal de Turisme, Pere Granados, juntament amb el regidor de Dinamització Econòmica, Hèctor Maiquez, el representant de Neo Travel, Juengho Phy, i l'operador i receptiu turístic José Luis Túnez, es va reunir per explorar l'expansió de l'oferta turística de Salou al mercat coreà. Aquest esforç forma part d'una estratègia per desestacionalitzar el turisme a Salou i atraure visitants coreans, coneguts pel seu alt poder adquisitiu i la preferència per estades llargues fora de temporada d'estiu.

La intenció és atraure turisme durant tot l'any, per això s'han identificat diverses àrees d'interès pels turistes coreans a Salou, incloent-hi el ressort Futbol Salou, les instal·lacions hoteleres, Port Aventura, la gastronomia, la regió vinícola del Penedès i Priorat, així com el patrimoni natural i històric, les festes populars i la cultura.



Salou busca oferir una gamma diversa d'experiències per satisfer diferents tipologies de turistes: individuals, grups sèniors en estades curtes i grups júniors/esportius interessats en el futbol.L'interès de Corea del Sud en Catalunya ha crescut gràcies a les sèries de televisió que promouen la cultura i la història espanyola. A més dels visitants, cal tenir en compte que hi ha un gran potencial en els 6 milions de sud-coreans que viuen als Estats Units.

Una delegació de 10 alts càrrecs de l'Ajuntament de Seül visitarà Salou el 14 de novembre per estudiar una col·laboració més estreta, marcant un pas important en la consolidació d'aquest nou mercat turístic per a la capital de la Costa Daurada.



Amb l'objectiu de consolidar un nou mercat que promet ser beneficiós per a Salou, l'Ajuntament i el Patronat Municipal de Turisme estan compromesos a desenvolupar accions de promoció i col·laboració que facilitin l'arribada de turistes coreans al municipi, contribuint així a un model turístic més sostenible i diversificat.