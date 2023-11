Nou èxit de participació a la V Caminada Popular del Taller Baix Camp

Enguany la caminada ha comptat també amb la participació del Drac de Reus, que ha volgut acompanyar els participants durant el recorregut

Actualitzada 13/11/2023 a les 10:23

Aquest diumenge, més d'un miler de persones s'han aplegat a les instal·lacions de l'entitat per gaudir d'un mati d'activitat física, diversió i solidaritat, en la cinquena edició de la caminada popular en benefici del Taller Baix Camp.En un matí gairebé primaveral, els participants han pogut triar entre dos recorreguts i en acabar, l'entitat ha obert les portes del Jardí Sensorial que té a la Masia Roig, per tal que el poguessin descobrir i interactuar amb les diferents propostes sensorials d'aquesta instal·lació. Mentre tant han pogut gaudir també amb l'actuació musical del grup CoverH, que ha versionat grans èxits de tots els temps.Aquesta activitat forma part del cicle de caminades populars, organitzada per la Regidoria d'Esports i Reus Esport i Lleure, amb el suport de Tretzesports, i ha comptat també amb la col·laboració de Borges.