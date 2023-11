La Franz Schubert Filharmonia amplia a cinc els concerts a Vila-seca, on estrenarà 'La Gran de Schubert'

L'orquestra inaugura la temporada al municipi aquest divendres després d'haver debutat als EUA

Actualitzada 13/11/2023 a les 14:03

Programació 2023-2024

El Celler de Vila-seca s'obre a la Franz Schubert Filharmonia

La Franz Schubert Filharmonia ha ampliat fins a cinc els concerts que oferirà a Vila-seca en la temporada 2023-2024. Altres novetats d'aquesta edició són la incorporació d'un segon escenari, el centre cultural El Celler, i també l'estrena de l'espectacle 'La Gran de Schubert'.«És la primera vegada que l'orquestra l'interpreta», ha celebrat el director titular i artístic, Tomàs Grau. La programació arrencarà aquest divendres amb 'La quarta de Txaikovski' i 'El concert de Sibelius' a l'Auditori Josep Carreras. L'actuació arriba un mes després que la Franz Schubert Filharmonia hagi debutat al teatre Carnegie Hall de Nova York, on es van endur una gran ovació del públic. «Encara estem en un núvol», ha valorat Grau.La relació entre la Franz Schubert Filharmonia i el municipi de Vila-seca ve de lluny. «Vam començar amb coses molt petites com el concert de Sant Cecília», ara fa disset anys i «des de fa uns quants anys ja comptem amb una programació més estable», ha detallat el director de l'orquestra, Tomàs Grau. Un vincle que, en part, ve donat per «l'estima del públic» que veu entre els músics «gent coneguda que han estat professors o companys seus».De fet, segons Grau, en el debut de l'orquestra al teatre Carnegie Hall de Nova York, «quatre dels set violoncel·listes que hi havien van sortir del conservatori de Vila-seca». «És molt fort que des d'aquí hagi sortit aquesta quantitat de talent i que, uns anys després, puguin estar desenvolupant les seves carreres al més alt nivell», ha afirmat.Pel que fa a l'experiència als Estats Units, el director ha afirmat que continuen «en un núvol». «El que no ens esperàvem va ser la reacció del públic», ha destacat Grau, qui ha assegurat diverses persones els van dir que «s'esperaven una orquestra regional i que es van trobar amb una orquestra de primera línia mundial». «La millor simfonia que hem escoltat mai en directe», ha assegurat Grau que li van dir altres persones. Uns comentaris que van anar acompanyats d'una gran ovació per part del públic i que ha deixat l'orquestra amb «un jet-lag artístic».La Franz Schubert Filharmonia arrencarà la seva programació a Vila-seca (Tarragonès) aquest 17 de novembre amb 'La quarta de Txaikovski' i 'El concert de Sibelius', on hi participaran la violinista Soyoung Yoon -que s'estrenarà amb l'orquestra- i el director Krzysztof Urbañski. El 23 de febrer, l'Auditori Josep Carreras acollirà 'Marvel vs. DC', «una batalla de superherois» que, segons Grau, compta amb les obres dels «millors compositors de la música de cinema» com són John Williams, Danny Elfman, Alan Silvestri o Hans Zimmer.El 12 d'abril l'orquestra interpretarà, per primera vegada, 'La Gran de Schubert' i ho farà al costat de la flautista coreana Jasmine Choi. «Ja que ens diem Franz Schubert Filharmonia, serà molt bonic interpretar-la per primera vegada aquí a Vila-seca», ha destacat Grau.El Celler de Vila-seca s'estrenarà com a escenari de la programació de l'orquestra el 10 de març amb 'La novena de Beethoven'. Grau ha destacat que coincidirà amb la «celebració dels 200 anys de l'estrena de Beethoven» que va tenir lloc el 7 de maig del 1824. A més, ha subratllat que hi participaran prop de 70 músics i 70 cantaires interpretant «aquesta efemèride». «Mai s'ha interpretat 'La novena de Beethoven' sencera a Vila-seca», ha afegit Grau, qui assegura que el municipi podrà escoltar-la, íntegrament, per primera vegada.El certamen es clourà, també al Celler de Vila-seca, el 8 de juny amb 'Les quatre estacions de Max Richter'. Una proposta que combinarà la música en directe amb la dansa, gràcies a la participació de setze ballarins de la companyia PAR en Dansa de Terrassa. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vila-seca, Manuela Moya, ha celebrat que es tracta d'una «proposta singular» i que també serà la primera vegada que «al Celler de Vila-seca es combinarà un orquestra, amb música en directe, i la dansa».