La defensa de l'acusat de matar la seva parella a Cambrils demana l'absolució, però admet que tenien una relació tòxica

Les acusacions particulars i popular eleven les peticions de penes de presó a 27 anys

Actualitzada 13/11/2023 a les 13:38

L'Audiència de Tarragona ha començat a jutjar aquest dilluns l'home acusat de matar la seva parella a Cambrils l'any 2021. Segons el ministeri públic, l'acusat va asfixiar la víctima després de mantenir-hi una discussió a l'interior del seu habitatge. La defensa nega que l'investigat sigui l'autor dels fets, però admet que la parella tenia una relació tòxica.



Per això, en demana l'absolució. En canvi, fiscalia sol·licita 23 anys de presó pel delicte d'assassinat amb traïdoria, per un de continuat de trencament de condemna i un altre any per maltractament en l'àmbit familiar. Les acusacions particulars eleven les penes de presó a 27 anys pels mateixos delictes. També les demana l'acusació popular, representada per l'Ajuntament de Cambrils.En la primera sessió del judici, amb jurat popular, la tieta i la germana de la dona morta han declarat que no coneixen que ell tenia una relació conflictiva amb la seva parella. En la lectura dels escrits provisionals de les acusacions particulars, que representen als familiars de la víctima, s'han posat de manifest missatges amenaçadors de l'home cap a la dona, de 25 anys.