Junts per l'Espluga de Francolí s'oposa a la pujada de l'IBI

El Grup Municipal considera la pujada de l'11,66% de l'impost «desmesurda»

Actualitzada 13/11/2023 a les 10:58

El Grup Municipal de Junts per l'Espluga de Francolí va denunciar, en el marc del darrer ple, una pujada «desmesurada» del l'IBI, l'impost municipal que suposa més despesa als espluguins. Concretament, l'Impost sobre Béns Immobles per a l'any 2024, patirà un augment de l'11,66% respecte a l'any 2023.Segons el partit aquesta pujada, ha intentat ser disfressada en tot moment per l'equip de Govern, argumentant que aquest impost passaria d'aplicar un coeficient del 0,806 al 0,90, volent fer veure que aquest augment era baix, però aquest fet representa un increment de l'11,66%.A banda d'aquest impost, també es veuran incrementats en un percentatge superior a l'IPC, impostos com ara l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), que incrementarà en un 10%, i l'Impost de la Plusvàlua, que patirà una pujada del 8,58%.D'altres taxes i preus públics que es veuran incrementats per sobre de l'IPC, seran la Taxa de Clavegueram, que s'incrementa en un 100% o el preu públic del lloguer i cessió de sales i espais municipals, que patirà un ascens d'entre el 7% i el 185%.A totes aquestes pujades desmesurades, Junts per l'Espluga de Francolí va votar-hi en contra, justificant que aquest increment és fruit, per una banda, de no haver fet una pujada gradual en els darrers anys, fet que ha comportat haver-la de fer tota de cop per a l'any vinent, amb l'agreujant que suposarà per moltes famílies espluguines.A banda d'això, l'increment també ha estat justificat per l'equip de Govern per a donar compliment al Pla de Sanejament que caldrà dur a terme per haver tancat el pressupost de l'any 2022 amb un dèficit de més de 820.000 euros, argumentant sempre, que aquest dèficit prové de la despesa generada per l'aportació de les cisternes d'aigua.Ara bé, en aquest darrer ple, també es donava compte que les despeses totals de la gestió de l'aigua de l'any 2022, incloses les cisternes, ascendia a un total de 387.160,51 euros, i per tant aquests imports posen de manifest, que tot i que s'evidencia que aquest cost és una despesa sobrevinguda i important, ni molt menys arriba als 820.000 euros de dèficit total, tot reforçant la nostra teoria de que s'ha fet una mala gestió del pressupost municipal.Pel que fa a la resta d'impostos i taxes municipals que veuran aplicat un increment del 3,5%, des de Junts es va optar per l'abstenció, al·legant que des del Grup Municipal sempre s'havia defensat que fer una pujada gradual del que marca l'IPC, és la millor opció per a no incórrer en desequilibris pressupostaris com els que han quedat reflectits actualment, i a més a més, també defensant la manca de temps efectiu amb el que el grup va rebre la proposta d'ordenances fiscals per poder-les treballar.Cal remarcar que des de Junts per l'Espluga es va rebre la proposta juntament amb la convocatòria del plenari, tant sols dos dies hàbils abans de la celebració del Ple, fins i tot incomplint els terminis legals que marca el Reglament Municipal que és de mínim tres dies hàbils. Des de Junts es recordava que en anteriors mandats sempre es feien com a mínim dues reunions amb tot el consistori per a treballar les ordenances, fet que aquest any, tampoc s'ha produït. Tot i això, el Govern municipal va manifestar que per a properes vegades si que es convocaran aquestes reunions prèvies.Finalment, Junts per l'Espluga va votar a favor de la taxa de subministrament d'aigua, ja que és en la única on es van recollir les propostes que des de Junts es van exposar a l'equip de Govern, demanant que no s'incrementi el cost de l'aigua a aquells usuaris que en facin un ús racional i no superin els 18 metres cúbics trimestrals.