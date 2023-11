Dos concerts a Salomó i Reus tanquen aquest proper cap de setmana el VII festival Di(vi)nes

La darrera aposta d'aquesta edició del Di(vi)nes 2023 està prevista pel dissabte 18 de novembre a les 13h a la plaça de la Llibertat de Reus

Actualitzada 13/11/2023 a les 09:42

Les propostes del Di(vi)nes per aquest cap de setmana

La setena edició del festival Di(vi)nes es clourà aquest proper cap de setmana amb els dos concerts que tindran lloc a Salomó i a Reus, dos clars homenatges al món de la poesia que arribaran també envoltats de música i gastronomia. El festival està organitzat per l'associació cultural Etcètera i va nàixer l'any 2017.Aquest divendres 17 de novembre,a les 21h al celler de la Cooperativa Agrícola de Salomó, s'hi representarà l'espectacle poètic-musical dedicat a l'escriptora Maria Mercè Marçal. Sobre l'escenari hi haurà en Pere Inglés com a presentador, la poeta Joan Garcia i la música d'Andrés Bastiani.La darrera aposta d'aquesta edició del Di(vi)nes 2023 està prevista pel dissabte 18 de novembre a les 13h a la plaça de la Llibertat de Reus. Allí es podrà gaudir del concert que oferiran, sota el nom de Somnis de Poetes, la cantant Meritxell Puigdevall i el guitarrista Andrés Bastiani. L'acte estarà coorganitzat amb l'associació de veïns Reus Nord.Com sempre, i d'aquí el nom del festival, cada concert té, a més de la poesia i la música que en són l'eix central, el seu vi especial i les avellanes de la DOP Avellana de Reus que es regalen al públic assistent..Sota el títol “Maria Mercè Marçal i la murtra va florir”, es posa a escena una part del treball d'aquesta escriptora lleidatana Maria Mercè Marçal, morta amb només 45 anys després d'una llarga malaltia el 1998. Marçal va deixar un gran llegat literari que ara, sota la coordinació de Pere Inglés, es recupera en aquest espectacle poètic-musical. A Inglés l'acompanyen la poeta Joan Garcia i el guitarrista Andrés Bastiani. Els tres donaran forma, so i vida a molts dels textos de Marçal i recordaran com va ser la seva vida.Aquest projecte neix a l'estiu de 2021 amb la fusió de dues sensibilitats artístiques amb l'anhel de donar espai a presentar un gènere casi perdut i reivindicatiu com és la cançó poètica o que posa notes a la poesia. A les versions de peces dels principals poetes catalans i d'altres indrets, la Meritxell Puigdevall (veu) i l'Andrés Bastiani (guitarra), creen un espectacle ple de bellesa que capta l'atenció de tots els públics.