Augmenta un 31% els usuaris del transport comarcal de la Conca de Barberà durant el 2023

6.500 usuaris han utilitzat el servei durant els mesos de gener a setembre

Actualitzada 13/11/2023 a les 09:17

El Consell Comarcal gestiona el servei de transport entre municipis de la comarca de la Conca de Barberà per facilitar la comunicació i l'accés de serveis. Aquest servei compta amb el finançament del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.Durant el període del mes de gener a setembre de 2023 han emprat el servei un total de 6.625 usuaris, el que representa un augment d'un 31% respecte al mateix període de l'any 2022.El servei que ha sofert major increment Sta. Coloma de Queralt-Les Piles-Rocafort de Queralt- Sarral-Pira-La Guàrdia dels Prats-Montblanc amb un 113% respecte a l'any anterior.La línia 3 Forès-Passanant-Belltall-Tàrrega ha tingut un increment del 86% respecte a l'any anterior.La línia 12 Biure de Gaià-Conesa-Les Piles-Guialmons-Sta. Coloma de Queralt ha tingut un increment del 36% respecte a l'any anterior.Les línies de Rojals-Montblanc i Prenafeta-Montblanc no es poden tenir en compte, ja que durant el primer trimestre de l'any 2022 el servei no es realitzava.La línia 2 Lilla-Vilaverd-Montblanc tampoc es pot tenir en compte pel fet que durant el primer trimestre de l'any 2022 el servei només es duia a terme els divendres.