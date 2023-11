Arriba l'11a temporada del Casalet Kids, el cicle d'espectacles infantils a l'Espluga de Francolí

L'agrupació de mares i pares del Casalet Kids i la regidoria de Cultura de l'Ajuntament presenten un nou cicle d'espectacles on enguany el circ serà el protagonista

Actualitzada 13/11/2023 a les 11:10

Els espectacles programats per a aquesta temporada

L'onzena edició del cicle d'espectacles infantils «Casalet Kids» s'iniciarà al proper diumenge 19 de novembre amb l'espectacle On, com, aigua? de la companyia Cia. Natalia Quintana. Una proposta de circ on es tractarà la temàtica de l'aigua, on tema de moda i preocupant en el nostre dia a dia. Acompanyats de la pallassa Toli els més petits coneixeran la importància de l'aigua i el seu ús en la nostra vida diària.El cicle compta amb un total de cinc propostes diverses, dirigides al públic infantil i familiar on enguany destacarà l'art escènica del circ. Les funcions es duran a terme entre els mesos de novembre i març a les sis de la tarda a la sala Folch i Torres del Casalet de l'Espluga de Francolí. El preu dels espectacles és de 5 €. A més, el cicle també comptarà amb el sistema del carnet CUC.Les propostes i la gestió dels espectacles del Casalet Kids estan organitzades pel col·lectiu de pares i mares del municipi de forma voluntària amb el suport de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí. La programació enguany també compta amb la col·laboració de la companyia Rebullits Teatre i de l'Ari Juncosa que han fet possible que el cicle pugui tirar endavant, a causa dels ajustos econòmics que ha hagut de fer l'Ajuntament.Els espectacles que s'han programat per aquesta onzena edició del Casalet Kids són els següents: el cicle s'iniciarà al diumenge 19 de novembre amb l'espectacle de circ On, com, aigua? de la companyia Cia. Natalia Quintana, continuarà al 17 de desembre amb l'espectacle de circ Volare de la companyia Airgus.El dia 21 de gener i a diferència dels altres espectacles, aquest se celebrarà al Teatre del Casal i la recaptació anirà destinada a La Marató de TV3. En aquesta ocasió es podrà veure l'espectacle familiar El Petit Príncep de la companyia Rebullits Teatre, una companyia amateur sense ànim de lucre.El següent espectacle serà el dia 25 de febrer amb l'actuació de la companyia sarralenca Ari Juncosa on portarà al Casalet l'espectacle Dynamite. El cable d'equilibri, les verticals o els patins seran algunes de les seves armes. El cicle es tancarà el dia 10 de març amb la companyia Gisela de Foc Cia amb l'actuació Miss Coconut, un espectacle de circ familiar.