Ajuntaments del Camp de Tarragona reforcen la vigilància per evitar robatoris d'olives

Els consistoris amplien l'horari dels guardes rurals, que es coordinen amb els cossos policials i els pagesos

Actualitzada 13/11/2023 a les 09:06

Diferents ajuntaments del Camp de Tarragona han reforçat la vigilància al camp per evitar robatoris als pagesos durant la collita d'olives, que s'està duent a terme aquestes setmanes. En una campanya marcada per l'increment del preu de l'oli d'oliva dels darrers mesos, les olives s'han convertit en un fruit preuat que ha despertat l'interès dels lladres. Constantí és un dels municipis que ha ampliat l'horari del seu guarda rural. Fins ara treballava durant la temporada d'avellanes i garrofes, però enguany actuarà fins a mitjans de desembre. Sempre en coordinació amb la policia local de la localitat, els Mossos d'Esquadra i els pagesos, que generalment són els que donen l'alerta.



Més presència a Constantí

Pere Guinovart, coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, explica que els robatoris dels darrers anys durant la collita de garrofes aquesta temporada s'estan concentrant als camps d'oliveres. Les zones més afectades a dia d'avui són Montbrió i Mont-roig del Camp, i amb una mica menys d'incidència municipis del Tarragonès com Constantí, Vila-seca o Vilallonga del Camp.Des de fa cinc anys que ja hi ha coordinació entre consistoris, policies i pagesos, i durant aquest temps el sistema s'ha perfeccionat. «Es tracta que els operatius estiguin connectats. A vegades el que roba pot estar al Morell i al cap d'un moment ser al Baix Camp», detalla. Una de les estratègies que estan fent és compartir el número de les matrícules de les furgonetes dels lladres perquè quan un pagès adverteixi de la presència d'un vehicle sospitós, ràpidament poder prevenir un robatori.Per als pagesos la situació és delicada. Primer perquè els roben la collita, que és la feina de tot l'any. Però després perquè quan troben un lladre poden patir agressions. «Hem hagut de dir-los que no actuïn, encara que els trobin dins les seves terres prenent-los el fruit, i això ens fa patir perquè si actuen poden tenir problemes», reconeix Guinovart. Per tot plegat, i malgrat reconèixer que els dispositius «han fet efecte», el dirigent sindical reclama «incrementar els efectius».Amb un terme municipal d'uns 30 km2, vigilar tot Constantí no és senzill i han notat un increment de furts al camp. En quinze dies de collita d'olives n'han tingut nou, dels quals en cinc casos han pogut enxampar els lladres al tros gràcies a la coordinació entre pagesos, guarda rural i policia local. «Hem reforçat el servei de vigilància al camp, la pagesia ens ho demanava. Hem ampliat el número d'hores al guarda rural que ja teníem per la campanya d'avellanes i garrofes», comenta Alfonso Riscos, regidor de Seguretat i Protecció Civil de la localitat.El guarda rural apunta que «des del primer segon» que inicia el servei està en contacte amb la resta d'implicats. «La col·laboració amb els pagesos és fonamental per la meva feina. Si un em truca perquè hi ha un cotxe que no coneix o veu gent que agafa fruits, ens posem en contacte amb la policia local i comencem l'actuació», detalla el vigilant.Afirma que les persecucions amb vehicles entre els camps no són estranyes, però es mostra confiat perquè generalment els acaben enxampant. «Ells saben alguns camins però nosaltres ens coneixem bé el territori i com que treballem en conjunt, els podem esperar en determinats llocs i sorprendre'ls», narra. A més, assegura que la seva presència és dissuasiva: «ens veuen i canvien de rumb». Amb tot, manifesta que generalment els lladres són de pobles del voltant i que canvien d'un any per l'altre.