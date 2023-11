Adif impulsa el servei d'autopistes ferroviàries entre Saragossa i Tarragona

Licitarà, per més de 60 M€, la redacció dels projectes per a l'adaptació de gàlibs de 6 túnels i 16 passos superiors

Tram estratègic per a la cadena logística

Adif ha presentat avui, durant la jornada 'Claus del present i el futur de les Autopistes Ferroviàries', les principals línies d'actuació per al desenvolupament d'aquests serveis que suposaran una empenta decisiva al transport ferroviari de mercaderies. La jornada ha constituït un punt de trobada amb carregadors, operadors logístics, empreses de transport per carretera, empreses ferroviàries, autoritats portuàries i administracions involucrades a impulsar la intermodalitat sobre la base de la col·laboració i cooperació de les cadenes de transports de mercaderies.En aquest àmbit, Adif aposta per diferents projectes, entre els quals destaca la implantació dels serveis d'Autopistes Ferroviàries (AAFF) a la connexió d'amplada ibèrica entre Saragossa i Tarragona, a través de Lleida. Per això, licitarà el primer trimestre del 2024 la redacció dels projectes que adaptaran els gàlibs de 6 túnels i 16 passos superiors als trànsits que generin aquests serveis. La inversió estimada puja a més de 60 milions d'euros.Aquesta línia, clau per al desplegament de les AAFF a Espanya, és la de més demanda al conjunt de la xarxa ferroviària, amb més de 100 circulacions/setmana per sentit. Inclosa al Corredor Mediterrani, possibilitarà els futurs serveis als itineraris des d'Algesires, Huelva i Vitòria amb Tarragona i Barcelona, aprofitant les sinergies entre el transport marítim i ferroviari.El tram Saragossa-Tarragona és, a més, punt d'unió dels principals nodes de producció i consum de la Península Ibèrica, Madrid i Barcelona, i forma part dels fluxos del centre i sud amb el nord-est d'Espanya i la resta d'Europa.Aquesta iniciativa respon a l'interès mostrat per operadors logístics, autoritats portuàries i empreses ferroviàries per establir serveis d'autopistes ferroviàries (AAFF) per transportar semiremolcs tipus P-400, de càrrega vertical, en itineraris que inclouen el tram Saragossa-Tarragona (via Lleida).Els actors de la cadena logística valoren positivament que una part important dels tràfics de mercaderies en aquest trajecte siguin de caràcter internacional –procedents de Turquia, Itàlia i el Marroc–, arribant a Espanya a través dels ports de Tarragona, Barcelona i Algesires per les anomenades 'autopistes del mar'. La gran concentració de vehicles pesants als ports i l'eliminació de costos de càrrega en aquests nodes proporcionen un alt percentatge de captació per a la manera ferroviària.Adif millorarà a més la interoperabilitat i les prestacions de la línia Saragossa-Tarragona per Lleida, ampliant les vies d'apartat fins a una longitud útil de 750 ma 6 estacions -Selgua, Marcén-Poleñino i Almudévar (Osca), Juneda i Raimat (Lleida) - amb una inversió de més de 25 milions dʻeuros. Aquestes actuacions se sumen a l'estació de Vilaverd, on ja s'han acabat els treballs.