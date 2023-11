La causa podria haver estat l'electrocució d'una au en uns cables d'alta tensió

Mont-roig del Camp ha patit un incendi forestal lleu aquesta tarda de dissabte. Els Bombers han rebut l'avís a les 17 del vespre avisant que hi havia foc en 4 garrofers del carrer Camamilla. S'hi han desplaçat un total de 2 dotacions de Bombers, i han finalitzat les feines d'extinció cap a les 19 del vespre. En total s'han cremat 1.500 metres quadrats de vegetació, i no han deixat danys personals. La possible causa de l'incident podria haver estat l'electrocució d'una au en uns cables d'alta tensió situats prop del carrer afectat.