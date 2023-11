Ulldemolins acollirà el Trail Les Ermites que serà Campionat de Catalunya de quilòmetre vertical

A la cursa hi haurà més de 300 participants entre les 4 distàncies que ofereix la competició, que van des dels 8 quilòmetres fins als 21

Actualitzada 10/11/2023 a les 16:07

Aquest diumenge 12 de novembre tindrà lloc la penúltima prova del calendari Evadict Trailseries 2023. La cursa de muntanya Trail Les Ermites va penjar fa dies el cartell de dorsals exhaurits. Les sortides estan previstes a partir de les 9 del matí des de la localitat d'Ulldemolins.Com a novetat s'organitzarà la modalitat de quilòmetre vertical, que a més serà campionat de Catalunya de la FCA. Hi haurà més de 300 participants entre les 4 distàncies que ofereix l'organització, que van des dels 8 quilòmetres de la 'start trail' fins als 21 quilòmetres de la competició 'half' i que transcorren per un espai privilegiat com és el parc natural del Montsant.