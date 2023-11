Salvador Ferré i Rubén Viñuales es troben per debatre sobre el futur del territori

Les millores en el finançament comarcal i la proposta de creació d'una àrea metropolitana han estat alguns dels principals temes exposats damunt la taula

Actualitzada 10/11/2023 a les 13:30

El president del Consell Comarcal del Tarragonès, Salvador Ferré, s'ha reunit aquest matí de divendres amb el vicepresident primer de la Diputació i alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. A la trobada també hi ha participat Joan Martí Pla, vicepresident primer de l'ens comarcal.La reunió ha servit per intercanviar punts de vista i aspectes rellevants per al territori. El president del Consell Comarcal del Tarragonès ha traslladat a Viñuales la necessitat de millorar el finançament a la corporació per així poder oferir als veïns i veïnes de la comarca i als municipis que la composen uns serveis de qualitat per a la implantació de nous plans i millores. En aquest sentit, el Viñuales s'ha compromès a valorar i traslladar aquesta petició per trobar una solució i poder atendre aquestes necessitats.Durant la trobada, el president del Consell Comarcal del Tarragonès també ha volgut traslladar-li el seu suport i el de l'ens que representa a l'estudi i a la creació d'una futura àrea metropolitana al territori. Per a Salvador Ferré, aquesta pot esdevenir un bon instrument perquè en un futur no gaire llunyà es puguin mancomunar serveis i sumar sinergies. D'aquesta manera, tots dos han coincidit en assenyalar que els municipis que formessin part d'aquesta àrea metropolitana es podrien beneficiar d'una iniciativa molt positiva per al territori, especialment per al Tarragonès, tenint una veu més potent i podent implementar serveis que la ciutadania necessita.La trobada ha finalitzat amb un recorregut per alguns departaments del Consell Comarcal del Tarragonès, moment en què Viñuales ha pogut conèixer de primera mà les instal·lacions i el dia a dia dels més de 140 treballadors que en conformen l'equip.