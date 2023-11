S'enfronta a 23 anys de presó per matar la seva parella a Cambrils l'any 2021

El judici comença aquest divendres amb la constitució del jurat popular

Actualitzada 10/11/2023 a les 09:16

L'Audiència de Tarragona jutjarà un home per matar la seva parella el 30 de juliol de 2021 al municipi de Cambrils. L'acusat s'enfronta a 23 anys de presó per asfixiar la víctima i propinar-li diversos cops pel cos després que tinguessin una discussió en el seu domicili. En concret, el ministeri públic li demana 21 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria, un any per un delicte continuat de trencament de condemna i un altre any per maltractament en l'àmbit familiar. També li reclama 90.000 euros de responsabilitat civil per als familiars de la dona morta. L'investigat es troba en presó preventiva des dels fets. Aquest divendres es constitueix el jurat popular d'un judici que arrencarà la setmana vinent.



Peticions de més de 20 anys presó

Segons l'escrit d'acusació del ministeri fiscal que ha tingut accés l'ACN, l'acusat i la víctima van mantenir una relació sentimental de dos anys, la qual va començar el 2019 i es va allargar fins al juliol de 2021. La parella compartia domicili al municipi de Cambrils. «La seva relació es va caracteritzar per una gran conflictivitat, ruptures, enfrontaments, discussions continuades i retrets mutus», assenyala el fiscal. Així mateix, el 19 de juliol de 2021, l'investigat va agredir la seva parella, per la qual cosa, va ser condemnat per maltractament. La sentència del jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Reus, va prohibir-li aproximar-se a la dona a menys de 200 metres i comunicar-se durant deu mesos.Malgrat això, el ministeri públic recull que l'acusat va continuar comunicant-se amb ella via telefònica i missatgeria, amb 1.649 intercomunicacions entre el 22 i el 30 de juliol. També detalla que es van discutir a les proximitats del seu habitatge el 28 del mateix mes. Aquell dia, a més, l'investigat va propinar una bufetada a la dona que no va denunciar. La discussió es va tornar a repetir el dia de l'assassinat quan l'acusat va acudir al domicili, primer a les dotze del migdia i després a les cinc de la tarda. Llavors, enmig d'una nova discussió, el processat va colpejar a la víctima a la cara, al tòrax i a les extremitats.«Amb el propòsit de causar-li la mort, li va tapar la boca i el nas, i li va estrènyer el coll, asfixiant-la, ocasionant-li la mort per insuficiència respiratòria aguda», argumenta en el seu escrit. Segons fiscalia l'home va aprofitar la «intimitat» del domicili i la seva superioritat física per matar-la, «sense que la víctima pogués fer res per evitar-lo». L'acusat es troba privat de llibertat des de finals de juliol de 2021. A banda, va ser condemnat a quatre mesos de presó per un delicte de trencament de condemna amb sentència ferma, dictada pel Jutjat de Violència sobre les Dones l'agost de l'any 2020.Per tot plegat, el fiscal demana 21 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria, així com la prohibició d'aproximar-se als familiars de la víctima a més de 1.000 metres i de comunicar-s'hi durant un període de 25 anys. A la vegada, considera que l'acusat és autor d'un delicte de trencament de condemna i un altre de maltractament en l'àmbit familiar. Per ambdós sol·lícita un total de dos anys, un any per delicte.Pel que fa al de maltractament, també li demana tres anys de privació del dret a tinença d'armes i la prohibició de comunicar-se i d'acostar-se als familiars durant dos anys. Així mateix, fiscalia indica que concorren l'agreujant de reincidència i de parentesc.Respecte a la responsabilitat civil, el ministeri fiscal reclama una indemnització, pel perjudici moral causat, de 50.000 euros per a la germana de la víctima i 40.000 més pels seus avis.