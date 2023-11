Pere Segura es reuneix amb Rubén Viñuales i Sandra Guaita

Els alcaldes de Vila-seca i Tarragona i l'alcaldessa de Reus han parlat sobre la regió metropolitana del Camp de Tarragonana

Actualitzada 10/11/2023 a les 12:53

L'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha rebut aquest matí la visita de l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, per tal de compartir visions i treballar conjuntament sobre la futura regió metropolitana del Camp Tarragona.Durant la visita, l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha recollit els plantejaments per tal de començar a treballar i definir les accions sobre aquesta regió i han tractat les diverses problemàtiques compartides que afecten el dia a dia als ciutadans de Vila-seca i el Camp de Tarragona.La trobada ha estat valorada pels alcaldes de Tarragona i Vila-seca i l'alcaldessa de Reus, com a «constructiva, transparent i molt positiva», ja que s'han analitzat temes molt específics de vital importància pel Camp de Tarragona i la seva població, com ara el transport i la mobilitat, els residus, l'energia, la competitivitat i el desenvolupament econòmic, entre d'altres.