Pere Granados: «'SalouCongress' cerca solucions als reptes de la indústria i el turisme»

Granados ha destacat la importància de convertir la capital de la Costa Daurada en un epicentre d'idees i projectes innovadors

Actualitzada 10/11/2023 a les 14:03

En un entorn on la innovació, el canvi climàtic i la sostenibilitat són claus per al desenvolupament futur, l'alcalde de Salou, Pere Granados, ha inaugurat, aquest matí la segona edició del 'SalouCongress' sota el lema 'Entorns turístics: motor d'innovació tecnològica i creixement industrial'.

Aquest fòrum - amb un important seguiment online -, congrega a experts, empresaris i professionals dels sectors turístic, industrial i tecnològic, pretén establir un diàleg constructiu i posar en comú els desafiaments que afronta la indústria i el turisme.

Granados ha destacat la importància de convertir la capital de la Costa Daurada en un epicentre d'idees i projectes innovadors, així com de fomentar un entorn que catalitzi la innovació tecnològica en benefici del creixement econòmic i social. Aquesta trobada, que té lloc al Teatre Auditori de Salou (TAS), es presenta com una oportunitat única per a startups i inversors interessats en el potencial del turisme i la indústria del territori.

L'alcalde ha recalcat la diversitat de Salou com a fortalesa, indicant que «el nostre espai humà, geogràfic i econòmic és un punt de trobada per als desafiaments i oportunitats del futur». Ha subratllat la trajectòria turística de Salou com a pionera i líder, destacant la necessitat d'establir aliances i crear sinergies amb altres destinacions i sectors.

Granados ha insistit en la importància d'atraure talent qualificat i adaptar-se als nous perfils professionals demanats pel mercat, en particular els relacionats amb la transformació digital i la intel·ligència artificial. També ha remarcat que la sostenibilitat - en tots els seus vessants - no ha de ser una opció, sinó «una premissa estratègica en totes les propostes de valor, capaç d'atreure professionals innovadors».



El 'SalouCongress' - ha dit Pere Granados - s'ha destacat com un fòrum essencial per al debat i l'intercanvi d'experiències, on les propostes basades en la ciència i la innovació tecnològica són eines fonamentals per a impulsar la transformació necessària a través de noves estratègies, mètodes i sistemes de gestió.

L'alcalde ha lloat la tasca de l'organització del congrés i la qualitat dels ponents, que comparteixen els seus coneixements i reflexions en un moment clau per al progrés de Salou i els seus sectors econòmics.

Per la seva banda, Yeray Moreno, regidor de Serveis Econòmics de l'Ajuntament de Salou i conductor del fòrum, ha destacat la importància del 'SalouCongress', - que coincideix amb el Dia Mundial del Desenvolupament - perquè es tracta d'un pas endavant cap a la consolidació de Salou com un nucli d'innovació tecnològica i desenvolupament industrial.

Aquesta iniciativa - que aglutina nombrosos experts - fomenta la col·laboració i l'aprofitament de sinergies i economies d'escala entre sectors tan diversos com la indústria i el turisme.

Moreno ha enfatitzat la necessitat de diversificar l'economia local, aprofitant les economies d'escala per impulsar un creixement sostingut. L'objectiu no és només posicionar a Salou com una destinació turística de primer ordre, sinó també com un centre atractiu per a nous hubs tecnològics i nòmades digitals, potenciant així la recerca i la innovació en aquests àmbits.

El ponent encarregat d'obrir la jornada ha estat el reconegut Jafar Jafari, professor d'Allotjamentsi Turisme a la universitat de Winsconsin Stout.