Neix l'AEH Priorat amb Rafel Muria com a president

La junta de la nova associació d'hostaleria està formada pels restaurants i allotjaments referents de la comarca

Actualitzada 10/11/2023 a les 13:54

Avui ha tingut lloc la presentació de la nova Associació d'Hostaleria del Priorat, formada per Rafel Muria com a president i per una junta que aglutina a alguns dels millors hotels i restaurants de la comarca. Rafel Muria, és el xef del Restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant, guardonat amb un Sol Repsol i una Estrella Michelin.L'AEH Priorat neix de la necessitat de formar una associació d'hostaleria que donés resposta a les necessitats específiques de les empreses del sector que treballen i que, cada cop més, s'instal·len al Priorat. I fruit d'aquesta demanda, l'AEHT ha promogut la creació de la nova associació territorial presentada avui.Durant la presentació, Rafel Muria, ha estat acompanyat per una gran part dels membres de la junta de l'Associació: Hotel Mas d'En Bruno (5 estrelles GL), Hotel Terra Dominicata (5 estrelles), Hotel Hostal Sport (4 estrelles), Ora Hotel Priorat, Masia Braseria Mas Trucafort, El Palauet del Priorat i Restaurant Brichs.Tots ells són restaurants i hotels de primera qualitat que, com ha comentat el nou president de l'AEH Priorat: «No podem començar de millor manera aquesta nova etapa que amb una junta puntera formada per allotjaments de prestigi i de referència que posicionen, encara més, el Priorat al mapa i el converteixen en un destí de referència per al turisme enogastronòmic de qualitat arreu del món»Els principals objectius de l'associació són oferir formació per augmentar el personal qualificat a la comarca, promocionar als associats a través d'eines com la Guia Gourmet i les jornades gastronòmiques o assessorar-los i representar-los per defensar els seus drets i inquietuds. Per altra banda, l'associació es planteja com a objectiu seguir incorporant nous socis per enfortir el sector i el territori.El President de l'AEHT, Francesc Pintado, ha compartit el seu convenciment que el Rafel farà una magnífica feina, ja que «ha conformat una junta que aglutina alguns dels millors restaurants i hotels del territori. I ha afegit que «permetrà treballar els problemes propis de la comarca, posar en valor el seu producte de proximitat, la qualitat gastronòmica dels seus restaurants i l'exclusivitat dels seus establiments hotelers. El Priorat viu un moment daurat amb la construcció i obertura d'hotels de primera i amb un restaurant referent amb Estrella Michelin que reflecteix l'alt nivell de la restauració a la comarca».L'acte ha finalitzat amb l'entrega de la mítica jaqueta de cuina de l'AEHT a l'alcaldessa de Cornudella de Montsant, la Sra. Meritxell Cardona López, com a padrina de l'AEH Priorat, qui ha fet públic el seu suport a la nova associació i ha remarcat que «la nostra comarca és coneguda per la qualitat dels nostres vins i cal que l'oferta gastronòmica i d'hospedatge estigui a la mateixa alçada»Aquesta és ja la setzena associació que l'AEHT crea o reactiva per donar veu als hotels i restaurants de tots els territoris de la província de Tarragona. Així doncs, a les associacions de Tarragona, Reus, Cambrils, Salou, Vila-seca, Terra Alta, Baix Ebre, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Penedès, Baix Gaià, Hotels de Tarragona, Associació d'Apartaments Turístics de Tarragona ciutat, Hotels de Reus i Associació hotelera de la província de Tarragona; s'hi ha sumat avui l'AEH Priorat.