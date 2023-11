Cambrils, Salou, Constantí i la Canonja se sumen al projecte amb la mirada posada en mancomunar serveis

Actualitzada 10/11/2023 a les 14:54

Els alcaldes de la futura Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona demanen «acabar amb la visió 'Barcelona-centrista'» i reivindiquen l'organisme com una «eina poderosa» per unir esforços envers projectes comuns.Així ho ha manifestat el batlle de Tarragona, Rubén Viñuales, qui ha defensat el potencial del Camp de Tarragona i ha lamentat no tenir «ni el reconeixement, ni la inversió, ni tot l'interès que hauria de tenir» per part de la Generalitat.La demanda s'ha fet pública en la primera trobada amb els alcaldes de Cambrils, Salou, Constantí i la Canonja, que s'han unit al projecte. Segons apunten, un dels objectius del futur organisme és mancomunar serveis per millorar-ne tant la qualitat com el preu, com ara el transport o l'energia.