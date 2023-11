El Govern inicia un procés participatiu per redactar el Pla de mobilitat del Camp de Tarragona

Unes 300 persones debatran sobre la intermodalitat, la seguretat viària i la sostenibilitat, entre altres

Actualitzada 10/11/2023 a les 19:52

El departament de Territori iniciarà aquest mes de novembre un procés participatiu per començar a redactar el Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona. L'objectiu d'aquest document és definir les accions que ajudin a planificar la mobilitat de les persones i les mercaderies al territori entre el 2025 i 2030.Lluitar contra l'emergència climàtica, promoure l'ús del transport públic i crear un nou model més sostenible i segur, són alguns dels reptes que es plantegen. Prop de 300 persones, entre usuaris, tècnics o experts universitaris, reflexionaran al voltant de quinze eixos com són la intermodalitat, la seguretat viària o el vehicle privat, entre altres. A més, s'obrirà un portal perquè la ciutadana incorpori les seves propostes.Les sessions es portaran a terme els dies 28, 29 i 30 de novembre al Teatret del Serrallo de Tarragona. Durant el 2024, s'analitzaran els resultats del procés participatiu amb la voluntat d'obtenir una diagnosi de cada eix, establir els objectius i els indicadors, formular propostes i estudiar els costos socials i ambientals de la mobilitat. El departament de Territori preveu que el Pla estigui aprovat el desembre de 2025.La presentació del procés participatiu s'ha fet aquest divendres a Tarragona, en un acte que ha comptat amb la presència de la consellera de Territori, Ester Capella; el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas, i el president de l'ATM del Camp de Tarragona, Oriol Martori, entre altres. Capella ha assegurat el procés participatiu serà «fonamental», ja que esdevindrà «un reflex fidel de la mobilitat actual al Camp de Tarragona». «Un pla de mobilitat no es fa des d'un despatx», ha subratllat.Capella també ha explicat que el procés participatiu requerirà «parlar del transport públic, però també dels vianants, de la xarxa per a les bicicletes, de la distribució de les mercaderies, de la interacció dels diferents modes de transport dins la ciutat i dels conflictes que s'hi generen, així com de la millora del parc de vehicles i de la regulació de l'aparcament, entre altres». Tot plegat, amb la voluntat de crear un pla director que es caracteritzi per ser «sostenible i segur».