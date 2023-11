Detingut un home que va ferir un veí amb una clau anglesa a Salou

L'agressor, de 29 anys, mantenia una disputa amb la víctima, que ja ha rebut l'alta mèdica

Un home de 29 anys va ser detingut ahir al vespre a Salou després d'agredir un veí amb el que mantenia una disputa, durant una baralla al carrer Berenguer de Palou, a tocar del Mercat Municipal. Els fets van succeir cap a les 20 hores del vespre.Segons fonts policials, els dos implicats mantenien algun tipus de disputa i, ahir, l'enfrontament va acabar amb una agressió física. L'agredit va ser traslladat a l'hospital, on va requerir punts de sutura per culpa de les ferides que li va causar un cop amb una clau anglesa.Després de l'agressió, els Mossos van identificar a la víctima i van localitzar i van detenir l'agressor, un home de 29 anys. La víctima ja ha rebut l'alta mèdica.Els fets van succeir a la via pública.