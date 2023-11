Operatius conjunts del Seprona i policies locals aixequen 22 actes per infraccions de residus o seguretat industrial

Actualitzada 10/11/2023 a les 10:43

El Seprona de la Guàrdia Civil i cossos policials locals han localitzat i denunciat dos tallers mecànics, a Tortosa i Riudoms, que funcionaven de forma il·legal. En total, els dos operatius sumen 22 actes-denúncia per infraccions en matèria de residus, seguretat industrial, llicència d'activitat, seguretat social i tributs. Els agents hi van trobar diversos vehicles a motor en procés de reparació o manteniment, a més de ferralla i restes d'oli pel terra.En el cas de Tortosa, l'establiment es trobava en una antiga granja de pollastres abandonada de Jesús i va ser objecte de tretze denúncies. A Riudoms, a banda de nou denúncies, els responsables estan sent investigats judicialment per suposada defraudació de fluid elèctric.