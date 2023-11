Un estudi de la URV reveña que la falta de vitamina B12 en embarassades pot alterar el desenvolupament cognitiu del nadó

Fins al 30% de les gestants tenen dèficit d'aquesta vitamina

Actualitzada 09/11/2023 a les 14:19

La falta de vitamina B12 en embarassades pot afectar negativament el desenvolupament cognitiu del nadó. És una de les conclusions dels estudis del projecte Eclipses de la URV i l'IISPV. Segons la recerca, al voltant del 30% de les dones gestants pateix dèficit d'aquesta vitamina. El projecte ha fet seguiment a unes 800 dones de la zona de Tarragona des de 2013. En el cas de la vitamina B12, quan la criatura té quatre anys es fan proves psicològiques de memòria, comprensió, capacitat de reacció, per comprovar si els infants amb mares deficitàries de la vitamina tenen alteracions cognitives. Amb aquests resultats es proposa fer controls a les embarassades i millorar l'alimentació o administrar suplements si hi ha aquesta mancança.



La finalitat del projecte Eclipses és detectar mancances en l'estat nutricional de les dones embarassades i que es facin tractaments individualitzats. Va començar centrat en la falta de ferro durant la gestació, ja que la demanda del fetus és molt gran i es va determinar que no es pot suplementar totes les dones per igual, com es fa de manera preventiva.Eclipses també ha analitzat els riscos de consumir excessiu arsènic i DLPCV (present en els plàstics), o també com la glucosa, els triglicèrids i la resistència a la insulina són factors associats a més risc cardiometabòlic, a desenvolupar diabetis durant l'embaràs, que la criatura pateixi obesitat o diabetis, o a patir un avortament.