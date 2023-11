Salou posa en marxa els bons per a les compres prèvies del Nadal

Amb una inversió de 100.000 euros, l'Ajuntament busca fomentar el consum dins del teixit comercial i de serveis del municipi

Actualitzada 09/11/2023 a les 13:42

Salou, en una decidida aposta per revitalitzar l'economia davant la temporada nadalenca, ha desplegat una estratègia comercial important: la campanya 'Bons Compra Salou'. Amb una inversió de 100.000 euros, l'entitat municipal busca fomentar el consum dins del teixit comercial i de serveis del municipi.Aquesta acció promocional, que té efecte des del dilluns, 13 de novembre i fins el 13 de desembre, permet als ciutadans gaudir d'un 30% de descompte en les seves compres, en una àmplia varietat d'establiments locals, incloent-hi botigues de moda, serveis com perruqueries, acadèmies i centres de formació, restauració, joieries, joguines i electrodomèstics, fins a un descompte màxim de 30 € per persona.Per ser beneficiari dels bons, és imprescindible estar empadronat o ser propietari d'un bé immoble a Salou, i major de 18 anys. L'estratègia no estableix un mínim de despesa per compra, garantint, així, una accessibilitat màxima i permetent que cada persona pugui acumular un estalvi de fins a 30 euros.Aquesta és una clara oportunitat per als negocis locals de captar l'atenció dels seus veïns i generar fidelitat, mentre els consumidors poden aprofitar aquest impuls econòmic per anticipar les seves compres de Nadal. En aquesta edició hi participaran prop d'un centenar d'establiments.

Cal recordar que l'aplicació es posarà en marxa el proper dia 13 de novembre. El client/a, per poder beneficiar-se d'aquesta acció, haurà de registrar-se, només un cop, a la pàgina web bons.salou.cat, i omplir les dades sol·licitades. La persona rebrà un missatge SMS al mòbil, conforme ja està registrada, i ja podrà adreçar-se als comerços adherits a gaudir dels descomptes. En el moment de fer la compra, caldrà portar sempre a sobre el DNI i el telèfon mòbil amb el qual es va registrar. D'aquesta manera, el comerciant validarà el codi SMS i s'aplicarà el descompte, a l'instant.