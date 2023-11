Les obres del nou Institut de Roda de Berà avancen a bon ritme

L'alcalde i membres de l'equip de Govern van visitar l'obra ahir al migdia per comprovar la seva evolució

Ahir al migdia l'alcalde de Roda de Berà Pere Virgili, acompanyat per Rosana Dorantes, regidora d'Ensenyament; per Manel González, regidor d'Urbanisme; i per l'arquitecte municipal, Miquel Bonnin, van poder comprovar en primera persona com avancen les obres del nou centre d'educació secundària i fer un recorregut per tot l'edifici. Durant l'itinerari van comptar amb les explicacions detallades de Xavier Ferré, director de l'obra; de membres de l'empresa adjudicatària, la lleidatana M y J Gruas S.A.; i de Miquel Àngel Martínez, en representació dels Serveis Territorials d'Ensenyament.Després de dotze anys amb els joves estudiant en barracons prefabricats, durant els quals l'Ajuntament i les famílies rodenques van reclamar insistentment la construcció d'un centre digne, les obres del nou edifici de l'Institut Roda de Berà es van iniciar a finals del passat mes d'agost.Els treballs de construcció han anat avançant a bon ritme durant els darrers mesos i s'espera que finalitzin al juny del proper any. Aprofitant les vacances d'estiu es farà el canvi al nou edifici i el curs 2024/25 ja s'iniciarà allà.Les obres han estat condicionades en tot moment a l'existència, al mateix solar, dels mòduls prefabricats on hi continuen estudiant els joves fins que el nou edifici estigui acabat. Això deixava com a espais lliures per a poder ubicar les noves instal·lacions, la franja nord, al costat de l'escola Salvador Espriu, i l'est, en la plataforma inferior, on es va construir la primera de les pistes esportives perquè l'alumnat pogués tenir mentrestant un mínim d'espai per al pati i les activitats d'exterior.El nou institut serà un centre modern, tant estèticament com pel que fa als equipaments, molt ampli i lluminós, una característica que va sorprendre molt gratament l'equip de Govern i l'arquitecte municipal durant la visita d'ahir. Tindrà una superfície de 8.500 metres quadrats, amb tres línies per a cada curs, donant resposta a les necessitats d'un municipi com Roda de Berà, amb una població de més de 8.000 habitants en constant creixement.Per la ubicació del centre, l'entrada principal, amb un gran porxo, estarà pròxima a la passarel·la que comunica amb el nucli urbà, la qual permetrà una trobada tranquil·la i segura per a l'alumnat i les famílies, sense trànsit rodat. Es preveu també un altre punt d'entrada, ubicat al costat oposat, des del carrer de la Font, on hi haurà un accés per a vehicles i vianants adaptat.La planta baixa comptarà amb vuit aules molt espaioses, una d'elles de dibuix, una biblioteca, diversos despatxos i lavabos adaptats. Pujant fins a la primera planta trobarem tres aules més, laboratoris, la sala de professors, els despatxos de direcció, l'arxiu, un despatx per a l'AFA i un altre per a l'associació d'alumnes, la cafeteria amb una terrassa, i la zona de consergeria i administració. La segona planta comptarà amb quatre aules més d'ESO, una de música, un aula taller, diferents aules de reforç, i despatxos dels departaments. Finalment, al semisoterrani els alumnes gaudiran d'un gran gimnàs amb un escenari i vestuaris diferenciats.Un cop l'alumnat ja estigui en el nou centre, s'iniciarà la darrera fase de les obres, amb la retirada dels mòduls prefabricats i la posterior construcció, en aquest mateix espai, de les pistes esportives grans i de les zones enjardinades.