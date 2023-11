La moda segons el fotògraf Frank Horvat

El Castell de Vila-seca acull, des d'aquest dimecres, la retrospectiva 'Please don't smile', obra d'un dels fotògrafs més icònics de la segona meitat del segle XX

Actualitzada 08/11/2023 a les 21:55

Una fotografia de la model Monique Dutto, vestida d'alta costura a la sortida del metro de París, feta l'any 1959, obre l'exposició, que es va inaugurar ahir al vespre al Castell de Vila-seca. La retrospectiva és un recull de prop de setanta fotografies realitzades per Frank Horvat, un dels fotògrafs més icònics de la segona meitat del segle XX, especialitzat sobretot en la fotografia de moda.La instantània capta l'instant precís en què la model puja les escales envoltada d'homes i dones en un moment de trànsit quotidià. Aquesta escena és una síntesi perfecta de la manera que tenia d'entendre la fotografia de moda l'italofrancès Frank Horvat, el qual va revolucionar el sector traslladant les models de la passarel·la al carrer, barrejant alta costura i quotidianitat, i captant l'instant precís en què totes dues es fusionen.Aquesta exposició, fruit del conveni entre l'Ajuntament de Vila-seca i la Fundació Antoni Vila Casas, va ser ideada pels difunts Antoni Vila Casas i el mateix Frank Horvat l'any 2018. Així ho explicava, durant la presentació, el director general de la Fundació, Joan Torras, que va detallar que la bona sintonia entre tots dos va ser instantània des del moment que es van conèixer a París l'any 1999: «Tenien quelcom en comú, i és que tots dos eren col·leccionistes, l'un col·leccionava instants, i l'altre, obres d'art».Frank Horvat (Opatja, 1928–París 2020) es va consagrar durant els anys 50 i 60 en el gènere de la fotografia de moda a través de col·laboracions per a una llarga llista de revistes, entre les qualsa París,a Londres ia Nova York. Horvat va renovar el gènere de manera evident tot aplicant tècniques i estratègies procedents del fotoperiodisme. El títol de la retrospectiva,, fa referència a la consigna del fotògraf abans de disparar, convençut que el rostre seriós era el que més s'allunyava del posat tradicional, fent sortir l'autèntica essència de la model.L'exposició que ja es pot visitar a Vila-seca té imatges icòniques, com l'anteriorment esmentada, o la que s'ha fet servir per a portada del catàleg i els cartells, que mostra una model amb un elegant barret blanc de Givenchy, del 1958. En els retrats exposats també s'hi poden trobar rostres coneguts, com el de la modista Coco Chanel, capturada mentre observa una desfilada mig amagada entre les ombres, l'actriu portuguesa Maria de Medeiros o el director de cinema Federico Fellini.Aquesta és la primera exposició que s'inaugura al Castell de Vila-seca sense la presència d'Antoni Vila Casas, que va morir el passat mes de setembre. Ahir, durant la presentació de la retrospectiva, els responsables de la Fundació, així com els representants de l'Ajuntament van tenir un record per a ell.